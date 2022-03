OTKRIVENA MISTERIJA O FAVORITU IZ SENKE: Evo ko je stvarno umetnica koja mora biti zdrava i kako je od Ane postala Konstrakta

Ana Đurić, poznatija kao Konstrakta, postala je favorit iz senke na festivalu "Pesma za Evroviziju '22".

Do samog polufinala malo ljudi je znalo ko je uopšte ova ekscentrična pevačica, a onda su svi počeli da pričaju o njoj i da pevuše njen stih "umetnica mora biti zdrava". Konstrakti ne smeta što je ljudi gledaju kao čudaka.

- Kažu mi da sam iritantna, ali i da podsećam na Lejdi Gagu. Dopada mi se kada mi to govore! Ljudi se začude kada prvi put čuju moju pesmu "In Corpore Sano" i pitaju se šta je to.

Ali već posle prvog slušanja traže da im pustim ponovo! - kaže pevačica za Informer, inače članica grupe "Zemlja gruva". Ana u svom stilu objašnjava zbog čega u pesmi pominje Megan Markl, suprugu britanskog princa Harija.

- Odlučila sam se da u pesmi pomenem Megan jer novine pišu da ima lepu kosu... Ma ima lepšu kosu i od Kejt Midlton, da se ne lažemo. Kejt ima lepe šešire, a Megan lepu kosu. I Megan je prognana, a mi podržavamo prognane ljude.

Stih "Umetnica mora biti zdrava", pravi je hit na društvenim mrežama, a Ana je završila arhitekturu i ponosna je majka dvoje dece - devojčice i dečaka, Lene i Nikole, piše Blic.

O majčinstvu pričala je u jednom intervjuu za domaće medije.

- U dosadašnjem skromnom iskustvu, bilo je situacija u kojima sam se pitala – da li je ovo njegov/njen karakter ili faza? Da li sam pogrešno reagovala a da nisam razumela njihovu potrebu, i sad je sve otišlo nepovratno dođavola, pokvarila sam nešto? A taj strah se prenosi na decu, utiče na njihovo samopouzdanje. Jer deca nisu strana bića sa druge planete, mali manipulatori ili masa koju ćemo mi da uobličimo i slično. Stvar je mnogo jednostavnija, samo ako uzmemo ozbiljno i sa poštovanjem njihove potrebe. Dakle, žao mi je svake situacije u kojoj je moj strah prevladao potrebe mog deteta - rekla je Konstrakta u intervjuu za portal "Budi keva" pre par godina.

Inače, i njeno umetničko ime je prava misterija, a ona je jednom prilikom otkrila da pseudonim koji koristi znači racionalno i emotivno u jednom.

