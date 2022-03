JUGOSLAVIJA IZAZVALA OPŠTI URNEBES PRE 4 DECENIJE: Ceo svet se smejao prilikom prenosa Evrovizije, a ovo je RAZLOG! (VIDEO)

Desilo se to sada već poprilično davne 1981. godine. Jugoslaviju u Dablinu je predstavljao Seid Memić Vajta s pesmom "Leila", a grandiozni šou je u Sajmonskourt paviljonu vodila Doirean Ni Briain, a predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, grupa "Bucks Fizz", slavili su naposletku s hitom Making Your Mind Up.

Međutim, sve navedeno nije bio razlog zašto se jedan od korisnika TikToka na svom kanalu prisetio tog takmičenja.

Naime, taj 4. april ostao je upamćen i po jednoj od najurnebesnijih situacija u istoriji Evrovizije, a usledila je u trenutku kada je čuvena televizijska i radijska spikerka novinarka i voditeljka Helga Vlahović u ime Jugoslavije trebalo da prosledi glasove piše Net.hr.

Ni Briain pozdravila je sve sa "dobro veče" i zamolila koleginicu Vlahović da preda redosled bodova, ali je usledila jer telefonska linija očito nije bila ispravno uspostavljena.

Delovalo je na trenutak kao da će Jugoslaviju silom prilika preskočiti, međutim tada se ipak začuo glas Vlahović koju je Ni Bhriain zamolila da nastavi s čitanjem glasova.

"Nemam ih", odvratila je u slušalicu Vlahović, nakon čega se dvoranom prolomio gromoglasan smeh.

Ta zgoda i danas stoji opisana na stranici Eurovision.TV, a korisnik TikToka izvukao ju je iz naftalina i opisao kao najsmešniji trenutak večeri. Snimak je u nekoliko dana skupio više od 100.000 pregleda.

