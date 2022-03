BILA MU FRKA DA SAOPŠTI BJELI! Evo kako je legendarni glumac reagovao na vezu Milana Marića i svoje ćerke Mije, a ovo su detalji!

Jedan od najpopularnijih glumaca u Srbiji i mlada i talentovana producentkinja i kreatorka serije "Ona se budi" , koja je nedavno pobrala sve simpatije filmskog sveta, skoro dva meseca uživaju u romansi i daju sve od sebe da se o tome ne priča.

foto: Nemanja Nikolić

Verovatno da Milan Marić (31) i Mia Bjelogrlić (25) nisu očekivali da će se njihov odnos iz prijateljstva razviti u strastvenu ljubav. I to toliko strastvenu da više ne može da se sakrije. Trenutno jedan od najpopularnijih glumaca u regionu i mlada i talentovana producentkinja uživaju u romansi koja je za kratko vreme postala glavna tema i medija i čaršijskih šuškanja, a to nije bilo nimalo lako, budući da je nedelju za nama nacija bombardovana informacijama o ratu u Ukrajini i nacionalnom izboru Pesme za Evroviziju.

Kako tvrde izvori magazina Story, varnice između Mije i Milana pojavile su se odavno, ali su romansu otpočeli tek pre nešto manje od dva meseca. Baš tada je fatalni Marić u potpunosti raskrstio s prethodnom vezom, čiji je raskid na njega ostavio prilično velike posledice. Budući da je oko Nove godine iseljavao svoje stvari iz stana bivše devojke Jelene Pavlović, nova ljubav mu nije bila na listi prioriteta.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, susret na rođendanskoj proslavi zajedničkog prijatelja s mladom, lepom Miom, čija pojava i intelekt zaista nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, bio je sudbinski i sami pretpostavljate šta se dalje dešavalo.

Prema tvrdnji prijateljice mladog para, Mia i Milan su dokaz da se jednakosti privlače mnogo više nego suprotnosti.

- Poznaju se dugo, uvek su se dopadali jedno drugom. Imaju zajednički krug prijatelja, u istom su poslu, imaju slična interesovanja, gotovo ista mišljenja o svim temama, bilo da je u pitanju aktivizam za ženska prava, aktivizam za LGBT prava, političko mišljenje, pa čak i muzički ukus. Kada dvoje ljudi toliko toga dele, samo je bilo pitanje vremena kada će shvatiti da simpatije treba pretvoriti u nešto više. Svi njihovi prijatelji su oduševljeni ovakvim razvojom događaja i navijamo za njih - ističe sagovornica magazina Story.

Ipak, da nikome, pa ni ovim mladim i uspešnim ljudima, ne teče med i mleko u životu, pokazuje to što su nedeljama davali sve od sebe da sakriju svoje emocije, i to zbog Mijinog oca Dragana Bjelogrlića. Kako izvori magazina Story otkrivaju, Mia ocu nije rekla ko je osvojio njeno srce i to baš na Milanovo insistiranje.

foto: Damir Dervišagić

– Milan je proveo poslednje dve godine sa Bjelom, što snimajući Tomu, što putujući tokom promovisanja ovog filma. Remek-delo koje su zajedno stvorili i sav uspeh koji je došao zbližio ih je i postali su veliki prijatelji, uz poštovanje koje Marić gaji prema Bjelogrliću, uzme li se u obzir da mu je na neki način uzor. To što je počeo da zabavlja s njegovom ćerkom Milana je opterećivalo i odugovlačio je da izađe pred njega s tom informacijom - otkriva sagovornica Storyja.

Ipak, ispostavilo se da je glumac strahovao bez razloga, budući da Bjelogrlić prošle nedelje, kad je saznao za ćerkinu romansu, nije ni imao neku posebnu reakciju. Kako nam je rečeno, Bjela je svoju decu vaspitao tako da žive potpuno slobodno i da sami snose i posledice i nagrade za sve svoje postupke, bilo da su u pitanju privatni ili poslovni izbori.

- Na kraju, ne ostaje nam ništa drugo nego da navijamo da nas u moru loših vesti kojima smo svakodnevno izloženi, ovaj par kroz nekoliko meseci obraduje nekim još veselijim od te da su se međusobno pronašli. Jer, ona se probudila i divno je što se pored nje budi i neko ko je zaslužuje.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/A.M./Story)

