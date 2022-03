KIM KARDAŠIJAN RAZNEŽILA FANOVE! Sve se desilo na podu, a lude slike sa Pitom najavile LOM: Mogla bih da snimim nešto zanimljivo!

Rijaliti zvezda i starleta Kim Kardašijan ozvaničila je vezu sa komičarom Pitom Dejvidsonom na društvenim mrežama.

Ona je po prvi put od kada je ušla u vezu sa Pitom okačila njihovu zajedničku sliku na društvenu mrežu Instagram, a slika koja je zaslužila da se pojavi na profilu ove internet zvezde nastala je na podu hotela u kome su bili.

Pit se na jednoj od fotografija smestio kod Kim u krilo i podigao pogled ka njoj, dok je mu ona poljubac. Na narednoj slici njih dvoje se samo zadovoljno, ali i zaljubljeno smeše u kameru.

- Čiji ćemo automobil uzeti? - napisala je Kardašijanka uz fotografije, a na prizor je reagovala i njena sestra Kloi Kardašijan koja je napisala: "Volim ovo".

Podsetimo, Kim je u jednom intervju rekla da će u narednoj sezoni sage o njenoj porodici otkriti detalje njene veze sa Pitom, koje svi dugo iščekuju.

- Nisam snimala sa njim i ne protivim se tome. Pit jednostavno nije za to, ali kada bi negde bili zajedno, sigurno ne bi rekao da se kamere sklone. Mislim da bih mogla da snimim nešto uzbudljivo, ali to ne bi bilo za ovu sezonu. No, gledaoci će ove sezone svakako videti kako smo se upoznali, ko je došao do koga i kako se sve to desilo Sve detalje koje svi žele znati - izjavila je Kim za Variety.

