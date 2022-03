BRAK IM JE PUKAO, ALI DEMI MUR JE SADA UZ BRUSA: Bili su najglamurozniji holivudski par, svi su mislili da će ostariti ZAJEDNO

Junak našeg detinjstva, Brus Vilis ima zdravstvenih problema i nedavno mu je dijagnostikovana afazija, koja utiče na njegove kognitivne sposobnosti.

Zbog toga će napustiti glumačku karijeru koja mu je mnogo značila, napisala je na društvenim mrežama Demi Mur (59), bivša supruga glumca Brusa Vilisa (67).

Brus i Demi upoznali su se 1987. na premijeri filma "Zaseda", a iste su se godine venčali. Za vreme braka oboje su na poslovnom planu procvetali i bili jedni od najpoželjnijih i najplaćenijih glumaca u industriji. Rastanak su javnosti objavili 1998., a finalizirali ga 2000. godine.

Za vreme 13-godišnjeg braka bili su jedan od najglamuroznijih parova Holivuda, a nakon razvoda 2000. ostali su u dobrim odnosima. Brus i Demi Mur oboje su tada izjavljivali kako su im prioritet njihova deca, a vreme je pokazalo da to nije bila tek floskula.

U javnosti odaju utisak da je i danas tako, što je očito i iz obazrive objave koju je objavila Demi ovih dana vezano za bolest bivšeg muža. Nekadašnji holivudski par u braku je dobio tri kćeri; Rumer (33), Skaut (30) i Talulu (28).

Kroz godine su Demi i Brus dokazali da među njima nema zle krvi iako u braku nisu ostali "dok ih smrt ne rastavi".

Ona je takođe podelila identičan post, kao njihova ćerka Rumer Vilis, obaveštavajući fanove o glumčevoj bolesti.

- Brusovim neverovatnim fanovima i onima koji ga podržavaju, želeli smo kao porodica da podelimo da naš voljeni Brus ima neke zdravstvene probleme i da mu je nedavno dijagnostikovana afazija, što utiče na njegove kognitivne sposobnosti. Kao rezultat ovoga i uz mnogo obzira, Brus je rešio da se povuče i ostavi karijeru koja mu je toliko značila iza sebe. Ovo je zaista izazovno vreme za našu porodicu i veoma smo zahvalni na vašoj ljubavi, saosećanju i podršci. Prolazimo kroz ovo kao snažna porodična zajednica, i želeli smo da otkrijemo sve to njegovim fanovima jer znamo koliko vam on znači, kao i vi njemu. Kao što Brus uvek kaže, "Živi" i zajedno planiramo da uradimo upravo to.

Sa ljubavlju, Ema, Demi, Rumer, Skaut, Talula, Mejbel i Evelin - stoji u obajvi Brusove ćerke Rumer na Instagramu.

