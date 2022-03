TRAGIČNO! BRUSA VILISA NAZIVALI LENJIVCEM I LOŠIM GLUMCEM Sada je istina isplivala na videlo i ljudima je knedla u grlu zbog SVEGA

Vest da se Brus Vilis (67) povlači iz sveta glume je odjeknula celim svetom, a crne slutnje da nešto nije u redu sa njim su se, nažalost, obistinile.

Naime, njegova porodica je putem Instagrama obavestila javnost da Brus boluje od afazije, a posledica je gubitak ili poremećaj govora koji uključuje smanjenu mogućnost razumevanja ili izražavanja reči, a može nastati posle moždanog udara.

Kod odraslih osoba naziv afazija se odnosi na poremećaj već usvojenog jezika i govora. Takođe, uzroci afazije su obično vaskularne lezije, tumori, traume, degenerativne bolesti CNS-a. Može nastupiti i povredom glave, udarcem ili infekcijom.

Ono što bode oči je da su Brusa Vilisa poslednjih godina prozivali da je lenj i da bira "glupe" filmove, a čak su ga napali i kada nije nosi masku u zatvorenom prostoru.

Čak su iz organizacije Zlatna malina (pandan Oskarima, samo se "nagrađuju" najgora ostvarenja) napravili celu kategoriju samo sa Brusom i naravno da je on bio pobednik, ali u svetlu novih informacija to sada deluje degutantno.

Brus Vilis, American Siege Brus Vilis, Apex Brus Vilis, Cosmic Sin - "pobednik" Brus Vilis, Deadlock Brus Vilis, Fortress Brus Vilis, Midnight in the Switchgrass Brus Vilis, Out of Death Brus Vilis, Survive the Game Nominacije Brusa Vilisa na ovogodišnjoj Zlatnoj malini

Takođe, o njegovoj bolesti se moglo pročitati tu i tamo, ali niko sa sigurnošću nije mogao ništa da tvrdi, ali mediji ga nisu štedeli ni kada se pojavio bez maske u apoteci, a on se izvinio i rekao da je pogrešno procenio situaciju. Neki su još tada pisali da nešto nije u redu sa glumcem, ali ni on ni njegova porodica se nisu oglašavali po tom pitanju.

- Istina je. Režirao sam četiri filma s njim, tako da znam iz prve ruke. Tužno je videti kako se legenda poput Brusa raspada pred vašim očima. Video sam kako izgleda rad sa njim u poslednjih nekoliko godina - napisao je reditelj Met Eskandari u komentaru na Fejsbuku ispod snimka o glasinama o glumčevoj bolesti pre izvesnog vremena i time podgrejao sumnju o bolesti.

- Dok je snimao film Glass (Staklo), zaposleni su morali mnogo scena da režu i uređuju jer Brus jednostavno nije mogao da zapamti određene delove teksta. U većini scena ima kapuljaču da sakrije slušalicu u uvu dok mu je neko govorio tekst. Na setu nije hteo da se smeje, a uvek ga je pratio pomoćnik dok je šetao po setu - rekao je izvor za OK Magazin.

Inače, Brus Vilis je 19. marta proslavio 67. rođendan.

Karijeru je započeo na off-Brodvej pozornici 1970-ih. Slavu je stekao 1985. godine glavnom ulogom u komedijsko-dramskoj seriji "Slučajni partneri" (Moonlighting) i od tada se pojavio u nešto više od 70 filmova. Veliko divljenje i priznanje, kao jedan od najboljih akcionih junaka, stekao je nakon uloge Džona Meklejna u franšizi Umri muški.

Ostale poznate uloge uključuju filmove: Poslednji izviđač, Pulp Fiction, 12 majmuna, Poslednji čovek koji stoji, Peti element, Armagedon, Šesto čulo, Hartov rat, Suze sunca, Talac, Surogati, Moonrise Kingdom, Rock the Kasbah, Motherless Brooklyn i mnoge druge.

Zanimljivo je da se Brus okušao i u pevačkim vodama. Kao pevač, on je 1987. godine objavio svoj debitantski album "The Return of Bruno". Ubrzo su usledila još dva albuma 1989. i 2001. godine. Uz to, debitovao je na Brodveju 2015. godine.

