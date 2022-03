CRNE SLUTNJE SE OBISTINILE! BRUS VILIS SE POVLAČI IZ SVETA GLUME Njegova porodica objavila tužnu vest, a bolest nije nimalo naivna

Legendarni glumac Brus Vilis (67) se povlači iz sveta glume zbog bolesti. Kako je njegova porodica objavila na društvenoj mreži Instagram, glumac boluje od afazije.

- Brusovim neverovatnim fanovima i onima koji ga podržavaju, želeli smo kao porodica da podelimo da naš voljeni Brus ima neke zdravstvene probleme i da mu je nedavno dijagnostikovana afazija, što utiče na njegove kognitivne sposobnosti. Kao rezultat ovoga i uz mnogo obzira, Brus je rešio da se povuče i ostavi karijeru koja mu je toliko značila iza sebe. Ovo je zaista izazovno vreme za našu porodicu i veoma smo zahvalni na vašoj ljubavi, saosećanju i podršci. Prolazimo kroz ovo kao snažna porodična zajednica, i želeli smo da otkrijemo sve to njegovim fanovima jer znamo koliko vam on znači, kao i vi njemu. Kao što Brus uvek kaže, "Živi" i zajedno planiramo da uradimo upravo to.

Sa ljubavlju, Ema, Demi, Rumer, Skaut, Talula, Mejbel i Evelin - stoji u obajvi Brusove ćerke Rumer na Instagramu.

Inače, afazija predstavlja gubitak već stečene funkcije govora. Posledica je oštećenja kortikalnih i subkortikalnih struktura koje učestvuju u ostvarivanju jezičke funkcije. Najčesći uzrok afazije jete moždani udar. Uzroci mogu biti I tumori, traume, degenerativne bolesti CNS-a, a moze nastupiti i povredom glave, udarcem ili infekcijom. Teškoće izražavaja ili razumevanja govora kod afazije nisu posledica demencije, senzornih deficita ili mišićne disfunkcije već uvek postoji poznato ili nepoznato oštećenje mozga (lezija može biti minorna i nedokaziva dijagnostičkim postupcima).

Stepen teškoće u izražavanju ili razumevanju govora zavisi od obima moždanog insulta kao i od njegove lokacije u mozgu pa tako mogu biti oštećeni i različiti aspekti komunikacije kao što su razumevanje, produkcija govora, čitanje, pisanje, ponavljanje, imenovanje predmeta. Kao najteži oblik javlja se globalna afazija gde su podjednako ošteceni svi modaliteti govora pa je i komunikacija onemogućena. Učestalost pojavljivanja afazija kod osoba koje su pretrpele moždani udar je 21-33 posto, piše sajt Logoped i jezik.

(Kurir.rs/A.M.)

