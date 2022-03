MNOGE STVARI SU VAN MOJE KONTROLE: Konstrakta otkrila čega se plaši, a OVA stvar vezana za njenog MUŽA joj se uopšte ne dopada

Ana Đurić Konstrakta će nas u maju predstavljati na Evroviziji u Torinu, u Italiji, a sad je otkrila šta joj se ne dopada od kad je dospela u žižu interesovanja javnosti početkom meseca.

- Mnoge medijske stvari su van moje kontrole. No za sada po tom pitanju nemam loša iskustva, iako uvek počinjem da se plašim kada su stvari van moje kontrole - započela je Ana Đurić Konstrakta.

- Jedino malo imam otpor prema tome kad se u fokus bacaju stvari za koje smatram da nije potrebno da se o njima priča. Jedna od njih je, na primer, i to šta je studirao moj suprug - dodala je pevačica.

Umetnica se dotakla i mnogo parodija i fora koje su nastale inspirisane njenom pesmom "In Corpore Sano".

- Čudo je količina toga šta su ljudi napravili! Ima toliko toga da ne mogu sve ni da zapamtim. No drag mi je onaj mim sa Spajdermenima koji stoje u krug, pa se pitaju je li Katarakta, Konstrakta, Komprosta... (smeh) A ono što me posebno veseli je što ima jako puno ljudi koji prepevavaju pesmu, rade koreografije u raznim okolnostima, rade crteže, karikature... To mi je drago i zabavno - istakla je za jutarnji.hr.

Ona je nedavno prokomentarisala svoj čuveni stih: "Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl", te otkrila na šta je mislila kad je pisala isti.

- Evo kroz tajnu kose i hidrataciju dobijamo priliku da kupovinom ovog ili onog proizvoda mi sami pomalo postanemo Megan Markl. Mi smo stalno u tom pokušavanju da budemo zdravi i mladi, starost je nešto što je nepoželjno. Iza svega stoji strah, uvukao se svuda, pa otud potreba za potrošnjom - rekla je Konstrakta, pa otkrila šta je to, prema njenom mišljenju, zdravo društvo.

- Društvo je zdravo ukoliko sve tretira na isti način i ukoliko su ta osnovna prava dostupna svima - kazala je u emisiji "Kulturni dnevnik".

