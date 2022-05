SVAKE GODINE PET ZEMALJA SIGURNO PROLAZI U FINALE EVROVIZIJE: Razlog nisu DOBRE PESME, nego nešto SASVIM DRUGO! Ovo niste znali!

Pred obožavateljima Evrovizije je najuzbudljivija nedelja u godini.

Večeras u Torinu počinje prvo polufinalno veče u kome će se 17 zemalja boriti za veliko subotnje finale, a u četvrtak će još 18 njih pokušati da se izbori za veliku završnicu. Po deset zemalja će u utorak i četvrtak proći u finale, gde će ih čekati pet zemalja koje ne učestvuju u polufinalnim večerima, nego svake godine direktno upadaju u finale najvećeg muzičkog takmičenja na svetu.

foto: Shutterstock

Ako ste primetili da su Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija uvek u finalu - to nije zbog publike ili kvaliteta pesme, nego zbog pravila takmičenja.

Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija nazivaju se zemljama Big Five (Velika petorka) i po pravilima su uvek direktno u finalu. Do 2000. godine u ovoj grupi su bile četiri zemlje, a nakon što se Italija vratila na Evroviziju posle 14-godišnje pauze nazivaju se Big Five i one su najveći finansijski saradnici EBU (Evropske radiodifuzijske unije), koja organizuje takmičenje.

foto: Profimedia

Inače je u finalu i šesta zemlja, domaćin, a ove godine domaćin Italija pripada zemljama Big Five ekipe.

