UKRAJINSKA PESMA POSVEĆENA ŽENI KOJE VIŠE NEMA! Sinoć su zablistali na Evroviziji, a evo šta su nam PEVALI: Reči slamaju SRCE!

Ukrajinainski sastav, koji ovu državu predstavlja na takmičenju Evrovizija, Kaluš Orkestra, se neverovatnom brzinom popeo na prvo mesto na kladionicama za pobednika ovog takmičenja, nakon što je orignilana predstavnica ove države Alina Paš odustala od takmičenja.

Kaluš Orkestra sinoć je zasijao u punom sjaju u toku prve polufinalne večeri takmičenja i tako opravdao prognozu o pobedi. Ipak, ovaj sastav koji je na zanimljiv način spojio hip hop i tradicionalni ukrajinski zvuk za mnoge je ostao enigma zbog nepoznavanja njihovog jezika.

Pesma "Stefania" kojom su sinoć predstavili Ukrajinu posvećena je majkama, a kada uzmemo u obzir trenutne okolnosti koje se tiču sukoba s Rusijom, njena emocija se jače doživljava.

U slobodnom prevodu njihova pesma govori o mami koja je svom detetu pružila svu ljubav i znanje sveta, a više je nema:

Stefani mama, mama Stefani

Polje cveta, a ona je siva

Pevaj mi uspavanku, mama, hoću da čujem tvoju toplu reč

Ona me je ljuljala, dala mi je ritam

I verovatno mi neće oduzeti snagu volje, jer mi ju je dala

Verovatno je znala više i od Solomona

Razbijenih puteva uvek ću doći k tebi

Ona me neće probuditi, neće me probuditi u jake oluje, one su meci

Znala me je dobro

Nije bila prevarena

Iako je bila veoma umorna, ljuljala me je na vreme

Luli Luli Luli Goj

Stefani mama, mama Stefani

Polje cveta, a ona je siva

Pevaj mi uspavanku mama hoću da čujem tvoju toplu reč

Nisam u pelenama, ali mama, dosta

Kako god sam odrastao, plaćao sam za stvari

Uz politički kotekst u kome svako želi da podrži ugroženu Ukrajinu i ovako emotivan tekst pesme, savršeno izvođenje i neveratnu kombinaciju žanrova i muzike postaje jasno zašto je grupa Kalush Orchestra trenutno najveći favorit za pobedu.

Podsetimo, grupa Kalush Orchestra je osvojila drugo mesto na tamošnjem izboru, te je odlučeno da će oni predstavljati Ukrajinu, a Alina Paš, koja je osvojila prvo mesto, objavila je zbog čega je odustala od takmičenja.

- Državljanka sam Ukrajine, sledim zakone Ukrajine i pokušavam da pokažem svetu tradiciju i vrednosti Ukrajine. Ono kako se ova priča razvila nimalo nije ono o čemu moja pesma govori. Ja sam umetnica, a ne političarka. Nemam vojsku PR-ovaca, menadžera i advokata da mogu da se oduprem svim tim napadima i pritiscima, kao ni pretnjama - napisala je ona nakon pobede.

Evo kako je izgledao nastup Kaluš Orkestre na prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije, zahvaljujući kom su uspeli da se plasiraju u finale ovog prestižnog takmičenja, koje će se održati u subotu 14. maja.

