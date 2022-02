NAJEŽIĆE VAS STIHOVI OVOGODIŠNJE PESME UKRAJINE ZA EVROVIZIJU: Jezive slučajnosti o ratu u tekstu, a evo kome je posvećena

Pesma kojom će se Ukrajina ove godine predstaviti na Evroviziji 2022 posvećena je majkama, a kada uzmemo u obzir trenutne okolnosti koje se tiču sukoba s Rusijom, njena emocija se jače doživljava.

Boje Ukrajine će u Torinu braniti grupa Kalush Orchestra s pesmom "Stefania".

Ova numera spaja tradicionalno pevanje i instrumente s modernim repom, a slobodan prevod bi zvučao ovako:

Stefani mama, mama Stefani

Polje cveta, a ona je siva

Pevaj mi uspavanku, mama, hoću da čujem tvoju toplu reč

Ona me je ljuljala, dala mi je ritam

I verovatno mi neće oduzeti snagu volje, jer mi ju je dala

Verovatno je znala više i od Solomona

Razbijenih puteva uvek ću doći k tebi

Ona me neće probuditi, neće me probuditi u jake oluje, one su meci

Znala me je dobro

Nije bila prevarena

Iako je bila veoma umorna, ljuljala me je na vreme

Luli Luli Luli Goj

Stefani mama, mama Stefani

Polje cveta, a ona je siva

Pevaj mi uspavanku mama hoću da čujem tvoju toplu reč

Nisam u pelenama, ali mama, dosta

Kako god sam odrastao, plaćao sam za stvari

Podsetimo, nakon aktuelnih događaja u Ukrajini, u samo nekoliko poslednjih sati, ova država popela se na drugo mesto kladionica za pobednika Evrovizije 2022..

Naime, ukrajinskim predstavnicima povećala se šansa za pobedu jer se mnogi, u poslednjih nekoliko sati, klade na njihovu pobedu u Torinu. Na stranici za klađenje uz ime Ukrajine, izvođača i naziva pesme stoje plavo i žuto srce u znak podrške Ukrajini i Ukrajincima.

Inače, grupa Kalush Orchestra je osvojila drugo mesto na tamošnjem izboru, te je odlučeno da će oni predstavljati Ukrajinu, a Alina Paš, koja je osvojila prvo mesto pre nekoliko je dana objavila zbog čega je odustala od takmičenja.

"Državljanka sam Ukrajine, sledim zakone Ukrajine i pokušavam da pokažem svetu tradiciju i vrednosti Ukrajine. Ono kako se ova priča razvila nimalo nije ono o čemu moja pesma govori. Ja sam umetnica, a ne političarka. Nemam vojsku PR-ovaca, menadžera i advokata da mogu da se oduprem svim tim napadima i pritiscima, kao ni pretnjama", napisala je nakon pobede.

