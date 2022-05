UKRAJINSKI PREDSTAVNICI EVROVIZIJE EKSKLUZIVNO ZA TV KURIR Kultura naše zemlje je u opasnosti O KONSTRAKTI REKLI SAMO TRI REČI

Srbija i Konstrakta su sinoć prošli u finale 66. po redu Evrovizije, ali to nismo znali do samog kraja, s obzirom na to da smo poslednji prozvani kao zemlja koja se plasirala dalje.

A ekipa Kurir televizije nalazi se u Torinu, te je Anastasija Čanović, novinarka, razgovarala sa predstavnicima Ukrajine.

foto: Kurir televizija

- Kultura naše zemlje je u opasnosti. Preti nam uništenje. Mi smo tu da pokažemo da nam treba podrška. Svaka vrsta podrške, a pre svega našim sunarodnicima, čiji životi vise o koncu u železari Azovstal i u Marijupolju. Želimo da pošaljemo poruku svima i da se zahvalimo na podršci. Naša pesma "Stefanija" je miks etno i rep muzike, zato smo se potrudili da celokupan nastup ima elemente naše tradicije kulture, ali nismo izostavili ni aktuelne trendove - rekao je ekskluzivno za televiziju Kurir Oleh Psijuk, glavni pevač i frontmen grupe "Kaluš orkestar".

foto: Kurir televizija

Podsetimo, Alina Paš, iako je bila prva na takmičenju u Ukrajini nije izabrana da predstavlja Ukrajinu na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije, a sve zbog, kako su organizatori naveli, spornog putovanja na Krim. Paš je 12. februara proglašena pobednicom „Vidbira“, takmičenja na kom se bira predstavnik Ukrajine na Evroviziji, sa pesmom „Senke zaboravljenih predaka“. Međutim, nacionalna televizija UA:PBC je poništila tu odluku, zbog istrage o putu Aline Paš na Krim 2015. godine. Iako je Alina Paš branila od ovakvih optužbi, ipak nije izabrana. Umesto nje, na Evroviziju su otišli drugoplasirani Kaluš Orkestar.

1 / 8 Foto: Kurir televizija

- Nijednog trenutka nismo razmišljali o odluci. Rešili smo da je ispoštujemo - rekao je ekskluzivno za televiziju Kurir Oleh Psijuk, glavni pevač i frontmen grupe "Kaluš orkestar".

A na pitanje šta misli o našoj Konstrakti, Oleh i ostali članovi ukrajinskog benda rekli su da nisu imali priliku da upoznaju bolje Konstraktu, ali su se usaglasili da je Konstrakta kul

- Konstrakta je kul - rekao je Oleh Psijuk.

foto: Nemanja Nikolić, EBU/NATHAN REINDS

