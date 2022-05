MORAO JE TELOHRANITELJ DA ME PRATI! Raša otkrio šta mu se desilo na crvenom tepihu u Kanu: Nije me puštao samog NI U WC

foto: Kurir televizija

Raša je u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji otkrio kako su izgledali njegovi počeci, odlazak u Francusku gde je izgradio blistavu karijeru, a potom i Los Anđeles, kao i sa čime se sve susretao na putu do uspeha.

Raša je između ostalog otkrio da je čak na Kanskom festivalu imao i svog telohranitelja, jer je na sebi nosio skkupocen sat.

- Imao sam četiri puta filmove na kanskom festivalu. Prvog puta se uopšte ne sećam, bio sam pod velikim stresom. Promocija filma je nešto potpuno drugo i to je formalizam koji mora da se uradi. Sećam se raznih priča, nas su oblačili Dior, nosili smo satove od 50,70,100.000 evra. Imali smo telohranitelje, on nije pratio mene već sat. On je sve vreme bio tu negde, ako ja krenem do wc-a, on mora da ide sa mnom. Sve one ogrlice koje nose filmske dive su iznajmljene. Tada sam shvatio da su glumci bilbordi na koji se glamur lepi - ispričao je Raša.

