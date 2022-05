VODITELJKA EVROVIZIJE SE U SVOG PARTNERA ZALJUBILA KAD JE BIO OŽENJEN: Ovo je ŽIVOTNA PRIČA Laure Pauzini, glasom je očarala svet

Jedna od svetski poznatih pevačica koja je uspela da dotakne srca mnogih generacija svakako je Laura Pauzini, voditeljka ovogodišnjeg izdanja Evrovizije 2022. u Torinu.

Ovo nije prvi put da se okušala u voditeljskoj ulozi jer je već vodila šou "Laura & Paola" s glumicom Paolom Kortelesi.

Vođenje Evrovizije Lauri je samo dodatak bogatoj karijeri tokom koje je prodala više od 45 miliona albuma širom sveta i stekla više od 160 platinastih i jedan dijamantni album, kao i mentorski angažman u dve verzije "The Voicea" (španskoj i meksičkoj), a to je postigla u samo sedamnaest godina karijere.

Od svog najranijeg detinjstva volela je da peva, odrasla je pevajući u barovima i na festivalima sa svojim ocem muzičarem Fabricijom. Kad je napunila dvanaest godina, uz očevu je pomoć izdala prvi album "I Sogni Di Laura", poluprofesionalni uradak koji datira iz 1987.

Ključni datum u muzičkoj karijeri Laure Pauzini bio je 25. februara 1993, kad je sa 18 godina izvela baladu "La Solitudine" na muzičkom festivalu u Sanremu i odnela pobedu koja joj je donela slavu širom Evrope i Latinske Amerike. Pesmu posvećenu izvesnoj Ani Laura je izmenila i posvetila je Marku, svojoj prvoj velikoj ljubavi koja ju je ostavila na grozan način, ljubeći drugu devojku pred svima. Sanremski je festival veoma popularno takmičenje koje se održava svake godine u primorskom italijanskom gradu. Bio je i inspiracija za Evroviziju, a tamošnje pobede pokrenule su karijere mnogih, od Andree Bočelija do Maneskina.

Nakon velikog uspeha Laura je objavila svoj prvi profesionalni album "Laura Pausini", pa ubrzo i drugi, "Laura". Godinu kasnije Laura se vratila u Sanremo i ponovno pobedila, s pesmom "Amores Extraños". To joj je bila potvrda da je zvezda italijanske muzike i jedinstvena prilika da se otvori prema drugim tržištima poput Španije, te je lansirala svoj prvi album na španskom jeziku, s istim naslovom "Laura Pausini". Prodala je više od 1,300.000 primeraka u Španiji i uspela da otvori vrata latinoameričkog tržišta. Te godine italijanska umetnica je prodala najviše ploča na svetu.

Njena pjesma nazvana "The Extra Mile" postala je naslovna numera filma "Pokemon". Godine 2002. izdala je prvi album na engleskom jeziku, "From the Inside". Uspešnicom "Surrender" zasela je na prvo mesto Billboardove Dance liste. I drugi singl na engleskom, "If That's Love", zaseo je na isto mesto te liste.

Laura Pauzini primila je dve Svetske muzičke nagrade, 1994. i 2003. za najboljeg italijanskog izvođača i Platinastu nagradu za najprodavanijeg izvođača Evrope. Latin Grammy osvojila je za najbolji vokal na pop-albumu, a Grammy za najbolji pop-album. Laura je postala prva žena iz Italije koja je osvojila Grammy.

Osim toga, slava kantautorke stigla je do Kine, gde ima brojne obožavatelje, toliko da postoje obrade na kineskom njenih najpoznatijih pesama. Između ostalog, Laura Pauzini je u julu 2018. bila prva žena koja je nastupila na jedinstvenom mestu Circus Maximus u Rimu.

Svaki njen album prava je muzička poslastica koja privlači milione obožavatelja u prodavnicama nosača zvuka širom sveta. Zahvaljujući svom snažnom glasu tradicionalna romantika italijanske pesme vratila se na muzičku scenu. Njen muzički stil, zbog raznolikosti pesama, ne može da se svrsta samo u jedan. Snima pesme na italijanskom, španskom, portugalskom, engleskom i francuskom jeziku.

U privatnom životu Laura je u ljubavnoj vezi s muzičarem i gitaristom Paolom Kartom. Upoznali su se u Parizu 2005. godine na Laurinom koncertu, a od tog trenutka njihova ljubav svakim danom raste sve više.

Nikad nisu stupili u brak jer su oboje rekli da to neće učiniti dok se u Italiji ne ozakone i istopolni brakovi. Ipak, nakon 17 godina njih dvoje su planirali venčanje između 2020. i 2021, ali zbog pandemije su morali da otkažu ceremoniju. Koliko je sada poznato, par traži novi datum za svoje venčanje.

Pevačica je u nekoliko navrata priznala da je teško prihvatila činjenicu da je zaljubljena u svog gitaristu. To je uglavnom zato što je Paolo već bio oženjen u vreme njihovog susreta. Paolo ima troje dece iz braka s Robertom Gali, a u vezi s Laurom 2013. godine rodila im se ćerka Paola, čije je ime nastalo od prvih slogova imena oba roditelja.

