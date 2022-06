JELENA JOVIČIĆ JE ZAŠTITNO LICE POZORIŠTA NA TERAZIJAMA: Sve više ljudi dolazi u pozorište!

Česte asocijacije za prvakinju Pozorišta na Terazijama Jelenu Jovičić su stas, glas, ples.

Ipak, njen teren je gluma, po kojem uspešno korača kroz različite formate i projekte, a u poslednje vreme publika uživa u lepezi njenih raznovrsnih televizijskih i pozorišnih uloga.

Jovičić je istakla gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji da sve više ljudi dolazi u pozorište.

- Dobra je kombinacija kada imate i stas, glas i radnu etiku. Zahvaljujući ljudima koji su to u meni prepoznali ja sam postigla ovo što sam postigla. Ja volim ono što radim i radim ono što volim. Publika se uvećala u pozorištu. Čak i tokom korone smo imali vernu publiku. U subotu je pozorište bilo puno, to su bile stajaće ovacije i ljudi su bili željni zabave - rekla je Jovičić.

Glumica se potom osvrnula i na ovogodišnju Beoviziju i iznela svoje mišljenje o Konstrakti.

- Stalno me pitali da li bih zapevala na bini Beovizije. Nakon prve Beovizije, Marina Tucaković i Futa su mi prišli i onako u hodu mi rekli da me traže. Tad su mi rekli da bi glasali za mene. To je meni bio veliki kompliment. Možda sam mogla kada sam bila mlađa da se takmičim. Konstrakta ima to nešto više, ne kažem da ostali to nemaju, ali ona je imala poruku. Evropa je to takođe prepoznala - rekla je Jelena.

