UMALO GA KOŠTAO KARIJERE! Džordž Kluni priznao: Gadno sam se za*ebao što sam igrao Betmena! Taj SUPERHEROJ?! Nikad više

Gledaoci filma „Fleš“ Endija Mušietija će uskoro imati prilike da vide kako se više glumaca koji su igrali u „Betmanu“ sudaraju na velikom ekranu. Ben Aflek i Majkl Kiton će ponovo igrati ulogu Brusa Vejna.

Međutim, jedna zvezda se neće pojaviti u novom filmu o ovom superheroju - Džordž Kluni.

U intervjuu za People, dok je promovisao svoj dramski film „The Tender Bar“, Kluni je potvrdio da se neće pridružiti glumačkoj ekipi filma „Fleš“, priznajući da je ova odluka posledica njegovog nastupa u filmu „Betman i Robin“ iz 1997.

„Snimio sam jedan film o superheroju i toliko sam ga za*ebao da me sigurno ne bi pustili blizu seta“, objasnio je on.

Akcioni film iz 90-ih vrti se oko heroja i njegovog pomoćnika Robina (Kris O'Donel) koji se bore protiv klasičnih Betmenovih zlikovaca: Mr Friza (Arnold Švarceneger), Poison Ivi (Uma Turman) i Bejna (Robert Svenson). Ali uprkos tome što su u njemu igrali ovi glumci, film je doživeo ogroman neuspeh i još uvek nosi titulu najgoreg filma o Betmenu.

foto: Profimedia

Kluni danas priznaje da mu je film o ovom superheroju, uprkos svemu, pomogao u odabiru budućih uloga.

- Niko me nije hteo godinu dana u svom filmu posle debakla. Zaleteo sam se, bio uzbuđen što ću igrati Betmena i – za*ebao se. Posle toga sam shvatio da moram da obratim pažnju na ceo film, kakav je, a ne samo na svoj nastup ili ono što radim. Fokusirao sam se na bolje scenarije - to je najvažnija stvar. Ne možete napraviti dobar film od lošeg scenarija, to je nemoguće. Od dobrog scenarija možete napraviti loš film.

Klunijeva nova filozofija je delovala. Posle ovog velikog neuspeha, osvojio je brdo najprestižnijih nagrada.

foto: Ap

Kurir.rs/thedigitalfix.com

Bonus video:

02:55 Francuski glumac progovorio na srpskom jeziku