BRITNI SPIRS KONAČNO ZAPEVALA NAKON DUGOGODIŠNJE PAUZE: Fanovi ubeđeni da najavljuje POVRATAK! Evo koju je pesmu izvela (VIDEO)

Pop princeza Britni Spirs se oglasila na Instagramu i nakon dugo vremena zapevala. Iako je mnogima pesma "Baby One More Time" odavno poznata, pevačica ju je sada izvela u novoj verziji, i to svojim pravim glasom.

"Ovo sam ja juče kako perem veš i odvajam odeću. Nisam objavila svoj glas jako dugo... možda predugo... i evo me kako pevam u svojoj kući drugu verziju 'Baby'", započela je u objavi.

Zatim je rekla da se na toj verziji pesme zapravo radi godinama i da se nada da će ponovo objaviti ažuriranu verziju.

"Pa, tražila sam ono što sam želela 14 godina ... drugu verziju 'Baby', ali da su producenti zapravo radili za mene i sastavljali to... za početak... ali je tim rekao ne", otkrila je pevačica, a zatim opet spomenula kako je za to kriva njena porodica.

Kaže kako joj je porodica pokvarila novu verziju koju je snimila, pa ju je sada opet otpevala svojim glasom.

"Uništili su mi ga, osramotili me i učinili da se osećam kao ništa! Istina je je***a ku**a", poručila je Britni.

Pevačica je kroz svoju karijeru često skrivala svoj dublji pravi glas, a za to je takođe okrivila svoju porodicu. Obožavatelje je oduševila svojom izvedbom, a mnogi su joj pružili podršku.

"Moraš da snimiš ovu verziju, devojko! Volimo da slušamo tvoj glas"m, poručili su joj obožavatelji u komentarima.

"Tvoj duboki, prirodni glas je naljbolji", zaključila je jedna pratiteljka.

Pesma "Baby One More Time" objavljena je 1998. godine. Upravo je ovo pesma koja ju je popela na vrhove muzičkih lestvica u 22 zemlje i donela joj Gremija. Britni je navodno planirala da se vrati u studio kako bi snimala muziku, a čini se da je ovo veliki početak.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:42 BRITNI SPIRS KONAČNO PRIZNALA KAKO SE OSEĆA: Šuškalo se da je pevačica zatočena u svom DOMU, a ona objasnila kako stoje STVARI!