PRINCU HARIJU SU GOVORILI DA JE JE*ENO LUD: Isplivala istina s početka veze plemića s Megan Markl! Od starta se sa svima SVAĐALA

Prijatelji princa Harija, većinom njegovo društvo s prestižnog koledža Eton, navodno su mu rekli da je "je*eno lud" što je u vezi s Megan Markl. Dogodilo se to nakon što ih je Markl popljuvala zbog pričanja viceva o "seksizmu, feminizmu i transrodnim osobama".

To je još jedna od senzacionalnih i razotkrivajućih tvrdnji iz knjige Toma Bauera "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors", čije delove objavljuju različiti britanski mediji. Knjiga će, nesumnjivo, biti bestseler jer su odlomci koji su dospeli u javnost prava bomba. Bauer je u Velikoj Britaniji poznat kao vrstan autor (neautorizovanih) biografija mnogih poznatih ljudi iz sveta politike, poslovnih ljudi, zvezda šoubiza i sporta.

U knjizi o Hariju i Megan on piše kako je princ 2016. godine pozvao buduću suprugu da mu se priključi za vikend u Sandringamu, gde će malo pucati iz pušaka i zabavljati se neposredno nakon što je njihova veza postala javna.

Hari, inače poznat po ljubavi prema dobrim, celonoćnim zabavama, pozvao je 16 prijatelja, uglavnom školskih kolega s Etona, sada zaposlenih u međunarodnim bankama i aukcijskim kućama. Za petak je bila zakazana večera, streljačke aktivnosti u subotu, a u nedelju ručak. Za sve je dozvolu dala baka, kraljica Elizabeta II, koja je vlasnica Sandringama.

Bauer je napisao kako se vojvoda od Saseksa "radovao zabavi i prepucavanju s prijateljima uz dosta pića".

Međutim, Megan nije bila nimalo impresionirana ekipom.

- Ona nema ni mrvicu smisla za humor i uništila je zabavu - piše Bauer u delovima knjige koje je preneo The Times.

- Bez oklevanja se obrušila na svakog gosta čija konverzacija nije bila u skladu s njenim vrednostima. Stalno je opominjala ljude zbog svake sitnice koju bi rekli. Niko nije bio pošteđen.

Hari, čini se, nije predvideo Meganine reakcije na njegove prijatelje, a zaključak njegovog društva je bio da je lud što se spetljao s njom.

- Dok su se u nedelju posle ručka vozili kućama u svojim automobilima, između gostiju letele su SMS poruke poput: "Bože moj, što je ovoj?".

Nije to bila jedina situacija u kojoj se Megan sukobila s Harijevim prijateljima. Naime, 2017. godine par je bio pozvan na Jamajku, gde se ženio Tom "Skippy" Inskip, najbolji Harijev prijatelj, poznat kao glavni na svim zabavama i verni prinčev pratilac u najluđim situacijama - od nudističkog kupanja u lasvegaškom hotelskom bazenu do bacanja u bazen na Hvaru u odeći. Druge zvanice su tvrdile da se bivše glumica ponašala poput princeze. Tokom trodnevnog slavlja u luksuznom hotelu u zalivu Montego, Megan, koja je stigla privatnim avionom iz Toronta (a Hari običnim letom iz Londona), odbijala je druženje s Harijevim prijateljima i prigovarala zbog hrane.

Bauer u svojoj knjizi govori i o spornom intervjuu u Vanity Fair-u. Tvrdi da je Markl bila u ekstazi kada su joj ponudili naslovnicu magazina za septembar 2017. godine i veliki intervju. Međutim, kada je na naslovnici osvanuo glavni naslov "Luda za Harijem", a priča je bila fokusirana na Meganinu vezi s britanskim princem, a ne njen rad kao glumice, aktivistkinje i filantropkinje, u Palati su bili šokirani i ljuti.

U nekoliko sati, u palatu su stigli probni primerci Vanity Fair-a, a kako tvrdi Bauer, Megan je telefonirala svojoj PR ageniciji i histerično im rekla da su u kraljevskoj porodici besni zbog intervjua.

Megan je bila, piše Bauer, bila van sebe zbog toga što članak nije bio usredsređen na njen dobrotvorni rad. Razlog za to, tvrdi autor, leži u činjenici da novinari koji su istraživali za članak nisu uspeli da pronađu dokaze za dve ključne priče o njenom aktivizmu od detinjstva.

Kelig Tomas Morgan iz PR agencije Sunshine Sachs organizovala je intervju koji je vodio Sem Kašner, dugogodišnji urednik u Vanity Fair-u, koji je priznao da pre intervjua nije imao pojma o tome ko je Megan. Kašneru je rečeno da Megan ima stroge odrednice koje su postavili sam princ Hari i njena PR agencija, da se ne bavi osetljivim temama kao što su rasa, Donald Tramp i njen odnos s princem.

Intervju je rađen u njenom domu, a Sem Kašner ne baš presrećan jer je znao da će Megan biti jako oprezna u odgovorima.

- Oboje su znali da mnogo toga zavisi od intervjua i bili svesni veta na glavno pitanje, ono o Hariju - citiraju Bauera u The Sun-u.

Međutim, nakon što su razbistrili teme poput njenog govora u Ujedinjenim narodima i pisma koje je poslala Procteru & Gambleu kao 11-godišnjakinja i u kojem je tražila da promene slogan za deterdžent za pranje posuđa koji joj se činio seksističkim, Kašner ju je pitao o Hariju. Na njegovo iznenađenje, Megan je odgovorila.

- Mi smo par. Volimo se - rekla je.

- Sigurna sam da će doći vreme kada ćemo morati da istupimo i otvorimo, da ćemo imati šta da kažemo, ali nadam se da će ljudi shvatiti da je ovo vreme samo za nas. Ali srećni smo. Lično, jako volim velike ljubavne priče.

