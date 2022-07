BIKOVIĆ PROGOVORIO O SVOM BRATU IGUMANU I SVOJIM RODITELJIMA: Ma oni su crtani film, tek kasnije sam shvatio koliko je to BIZARNO!

Mladi, ali i te kako uspešan i talentovan srpski glumac Miloš Biković, odavno je osvojio srca kako naše tako i strane publike. Često se priča o njegovim dostignućima, na profesionalnom, ali i privatnom planu, no malo se zna o njegovoj porodici.

Gostujući u jednoj emsiji u Hrvatskoj, Biković je progovo o svom rođenom starijem bratu Miahilu, koji je iguman u manastiru i roditeljima koji su se dva puta venčavali i dva puta razvodili.

- Ma oni su crtani film! Ja kada sam se rodio oni su već bili razvedeni drugi put, tako da nisam ništa "doživljavao", samo sam se našao u tome. Oni su se zaista iskreno voleli, ali nisu znali jedno sa drugim, to je činjenica - objasnio je glumac, pa dodao.

- To je sve biola lekcija za mene, da čovek mora da postoji sa tom osobom koju voli, da je to projekat, da je to rad na tome, odricanje i da čovek mora da se odrekne jednog dela sebe da bi mogao da započnje nešto sa nekim drugim - zaključio je Biković.

Zatim ga je voditeljka pitala da li on možda ima osobu u svom životu sa kojom je spreman na takav korak, na šta je on mudro odgovorio.

- Pa, mislim da ću odgovor na to pitanje imati onog trenutka kada mi se to desi - kratko je odgovorio umetnik.

Podsetimo, Miloš je i ranije u medijima pominjao koliko je vezan za svog brata Igumana Mihaila Bikovića.

