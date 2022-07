OVO SU SLAVNI PAROVI KOJU SU SE VENČALI U TAJNOSTI! Nakon objavljivana ŠOKIRALI SVET, a za neke niste NI ZNALI da su bili ZAJEDNO!

Ove zvezde su su stale na ludi kamen, skriveni od očiju javnosti i u tajnosti. Evo ko je sve rekao "da" kroz šapat!

Dok neke slavne ličnosti održavaju ekstravagantna venčanja, a neki fanovima priređuju i televizijske live prenose, zvezde poput Arijane Grande više vole skromnije ceremonije, a kasnije i da iznenađuju fanove vestima o svojim tajnim venčanjima, prenosi Alo.

Obzirom na to da su sve oči već uprte u njih, nije iznenađenje zašto neke poznate ličnosti žele da se udalje od medija i sačuvaju ovaj specijalan, intiman trenutak samo za sebe i svoje najbliže.

U nastavku otkrijte 10 slavnih parova koji su imali tajno venčanje.

1. Anja Tejlor-Džoj i Malkolm MekRej

Sredinom jula 2022. godine, Page Six je izvestio da se zvezda serije "The Queen's Gambit" tajno udala za svog dečka Malkolma MekReja s kojim je u vezi godinu dana. Par je izazvao glasine o veridbi mesec dana ranije kada je glumica uslikana kako nosi prsten sa zelenim dijamantom.

foto: Profimedia

2. Margo Robi i Tom Akerli

Nakon brojnih glasina, 2016. godine Margo Robi je putem Instagrama potvrdila svoje venčanje sa britanskim rediteljem Tomom Akerlijem, pokazujući svoj dijamantski prsten u obliku kruške. Par je imao strogo tajno venčanje u Australiji sa oko 50 prisutnih i rigoroznim bezbednosnim merama.

foto: Profimedia

3. Meri-Kejt Olsen i Olivier Sarkozi

Meri-Kejt udala se za Oliviera Sarkozija, brata bivšeg predsednika Francuske, 2015. godine u privatnoj rezidenciji u Njujorku. Njih dvoje su se zabavljali od 2010. godine dok je on još uvek bio u braku, a kasnije nisu otkrivali detalje o svom privatnom životu. Ipak, par se rastao 2021. godine.

4. Arijana Grande i Dalton Gomez

Arijana Grande je dospela na naslovne strane u maju 2021. nakon što je iznenadila fanove slikama sa svog intimnog venčanja sa Daltonom Gomezom. Zvezda je odabrala custom-made Vera Wang haljinu sa prozirnim velom i satenskom belom mašnom, inspirisanu likom Odri Hepbern u filmu "Funny Face", a neformalno venčanje održano je u njenom domu u Montesitu u Kaliforniji, sa samo 20 bliskih prijatelja i porodicom.

5. Andželina Džoli i Bred Pit

Najlepši par na svetu tiho je razmenio zavete u svom domu, Šato Miravalu u Francuskoj. Andželina je nosila tradicionalnu Versace venčanica, ukrašenu crtežima svoje dece.

6. Miranda Ker i Orlando Blum

Bivši par Miranda Ker i Orlando Blum suočili su se sa spekulacijama o svojoj vezi još 2008. godine, a njihova veridba je potvrđena u junu 2010. Mesec dana kasnije njih dvoje su tiho razmenili zavete. Par se razveo 2013. godine, a Blum je od 2019. veren sa pevačicom Kejti Peri.

7. Bijonse i Džej Zi

Bijonse i Džej Zi održali su intimnu, tajnu ceremoniju još 2008. godine. Sa malo i detalja do danas, par se venčao u Džej Zijevom TriBeCa penthausu. Međutim, Bijonse je zadirkivala obožavaoce slikama sa njihove ceremonije u svom muzičkom spotu "All Night", a snimke haljine otkrila u muzičkom spotu za "I Was Here".

8. Mila Kunis i Ešton Kučer

Ovaj kultni par upoznao se na snimanju emisije That '70s Show i venčao 2015. Nije bilo fotografija ili detalja u vezi sa venčanjem, a brak nije u potpunosti potvrđen sve dok Mila nije viđena kako nosi svoj venčani prsten.

9. Žizel Bunšen i Tom Brejdi

Supermodel Žizel Bunšen i fudbaler Tom Brejdi imali su ne jednu, već dve tajne ceremonije venčanja 2009. godine. Prva ceremonija održana je u maloj katoličkoj crkvi u Santa Moniki, a druga u njihovoj kući za odmor u Kostariki. Tek godinama kasnije, supermodel je odlučio da podeli svoju fotografiju sa venčanja putem Instagrama.

10. Dženifer Aniston i Džastin Toro

Dženifer Aniston i Džastin Toro šokirali su svet tajnim venčanjem u dvorištu svog doma 2015. godine. Bivši par je navodno imao 70 bliskih prijatelja i porodice na ceremoniji, a Sia je bila specijalan muzički gost.

(Kurir.rs / Alo.rs)

