MENADŽER ME SILOVAO I OSTAVIO DA UMREM! Glumica otkrila sve UŽASNE detalje, predozirala se, pa imala INFARKT: Još sam bila nevina!

Demi Lovato je šokirala svet kada je svojevremeno u svom dokumentarcu "Dancing with the Devil" otkrila potresne detalje koji su bili do tada nepoznati javnosti, a ticali su se njenih problema sa narkoticima i presijom koju je trpela zbog neralnih standarda kojima je bila izložena od najranijih dana.

Pevačica i glumica otkrila je da je veoma mlada počela da konzumira različite droge, a imala je i ogroman problem sa bulimijom. Nažalost, preterana kontrola njenog menadžerskog tima, uz sve to, dovela je do njenog velikog psihičkog loma 2018. godine.

Demi Lovato je otkrila da se tada predozirala i umalo izgubila život, ali to nije sve. U svojoj ispovesti pevačica je priznala i da ju je tako predoziranu i bez svesti njen menadžer silovao i "ostavio da umre".

Međutim, pevačica je nedavno otkrila i da je zapravo nevinost izgubila silovanjem, te da je u životu bila dva puta seksualno napastvovana.

- Bila sam silovana kad sam izgubila nevinost - rekla je Demi i priznala da je u to vreme, dok je još bila Diznijeva zvezda, želela da nevinost sačuva za brak, te da je dečku sa kojim se ljubila rekla da ne želi "da ide dalje" od toga.

- Rekla sam: 'Hej, ovo neće ići dalje od ovoga, ja sam devica i ne želim da izgubim nevinost na ovaj način'. Ali, toj osobi to ništa nije značilo, uradila je šta je htela. Sama sam sebi rekla da sam ja kriva jer sam otišla u sobu s njim i ljubila se - pričala je pevačica u pomenutoj emisiji.

Lovato je ovu groznu istinu podelila sa jednom osobom, međutim, njen zlostavljač nikada nije odgovarao za ono što je uradio. U daljem razgovoru pevačica je aludirala da je silovatelj bio deo filmske industrije.

- Nisu ga izbacili sa snimanja filma - izjavila je, zbog čega su mnogi zaključili da je najverovatnije u pitanju neko iz ekipe filma “Camp Rock 2” ili serije “Sonny With a Chance”, koje je u to vreme snimala.

Nakon ove traumatične situacije, Demi je počela da se samopovređuje, a obolela je i od bulimije jer, kako je rekla, "hrišćanka u njoj je teško uspela da shvati da se radi o silovanju i da nije ništa pogrešila".

Inače, pevačica koja je nakon traumatičnog događaja kada se predozirala imala infarkt i dva moždana udara, priznala je kasnije da je i dalje konzumirala određene stvari, ali da više nije preterivala kao ranije.

- Toliko prihvatam svoj život tako da zaista retko razmišljam o supstancama, što je prelepa stvar i nešto što nikada nisam mislila da će mi se desiti - objasnila je Lovato i dadala:

- Upravo sam shvatila da ništa od toga ne funkcioniše za mene. Ono što je ušlo u moj život je prihvatanje.

