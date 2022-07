KIJANU, SRBINE! Holivudski glumac OBOŽAVA da paradira sa 3 prsta na crvenom tepihu, opet je to uradio i sve OBRADOVAO! (FOTO)

Glumac Kijanu Rivs je poznat po brojnim ulogama, a možda je najpoznatiji po ulogama Nea iz Matriksa, Džon Vika i Konstantina. Stariji ga pamte iz iz komedije Bil i Ted, ali on je ovog puta uradio nešto potpuno drugačije što nije vezano za film.

Za početak je na Komik konu u San Dijegu pokazao tri prsta na crvenom tepihu, a slavni glumac to zapravo često radi. Što se tiče povoda, on je napisao nastavak stripa BRZRKR: The Immortal Saga Continues i prisustvovao panelu na tu temu. Tada je takođe objavljeno i da će biti anime koja je bazirana na knjizi.

Što se tiče našeg karaketrističnog pozdrava, to nije prvi put slavnom glumcu, on je do sada nekoliko puta pokazivao tri prsta kao pozdrav i to je uvek oduševljavalo naš narod.

