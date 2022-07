GLUMAC OTKRIO DETALJE EMOTIVNOG ODNOSA BRANKA CVEJIĆA I NJEGOVE SUPRUGE Veliki prijatelj iznenadio sve: BILI SU ZAJEDNO OD ROĐENJA

Veliki prijatelj Branka Cvejića, Irfan Mensur, otkrio je detalje iz života nedavno preminulog glumca.

On je istakao da je bio veoma potrešen kada je saznao za smrt dragog prijatelja, za koga kaže da je bio divan čovek i prava lafčina.

- Bio sam potrešen, Tamara Vučković mi je javila pola sata nakon njegove smrti. Sipao sam jedan viski sa četiri kocke leda i njemu u čast sam popio. Mi smo nekada živeli u JDP, dolaze generacije koje pozorište gledaju kao posao - kaže Mensur.

Irfan Mensur otkrio je da su Branko Cvejić i njegova žena Vesna bili veoma bliski.

- Cvejić je došao nekoliko godina pre mene u JDP, bio je jedan od Bojanovih beba, kako smo ih zvali. Branko je bio lafčina, beogradska lafčina. On je bio jedan gospodin i po ponašanju i po razgovoru, do oblačenja. On je bio čovek koji je imao pedigre, šta je stvorio u životu, kakvu ženu je imao. Mislim da su oni u braku od trenutka kada su se rodili. Kad god bismo ostali malo duže u kafani dolazio bi kelner da kaža da ga zove Vesna. Mi moramo biti boemi, znao je da uživa. On je život uživao, nije jurio sitnice - kaže Mensur.

