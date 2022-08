MRAČNE TAJNE DŽONA TRAVOLTE I SAJENTOLOŠKE CRKVE: Može da UBIJE nekog i sekta to mora da zataška

Lija Remini je poznata glumica koja je do pre nekoliko godina bila članica crkve Sajentologije, zajedno sa mnogim holivudskim zvezdama. Otkako je napustila tu sektu, ona javno govori o svim bizarnostima koji se dešavaju unutar crkve, kao i o mnogim članovima, među kojima je i Džon Travolta.

Ugrabila je slavu 1980-ih, i tako je Lija Remini postala jedna od najotvorenijih glumica u Holivudu. Poznato je da je napustila sajentološku crkvu u julu 2013, prema biografiji, i provela je skoro deceniju upozoravajući javnost i kolege poznate ličnosti o opasnostima grupe.

Remini je dala više intervjua o toj temi nakon svog odlaska, napisala je memoare i producirala seriju koja je dobila i Emi nagradu. Kada se serija završila nakon tri sezone, Remini je nastavila svoj zagovarački rad i pokrenula podkast sa bivšim sajentologom, Majkom Rinderom, pod nazivom „Sajentologija: poštena igra".

S obzirom na povezanost Lije i Travolte sa grupom, sigurno su se sretali jedni sa drugima u prošlosti. Dakle, kako se tačno Remini oseća kada je u pitanju glavni glumac kultnog filma "Pulp Fiction"?

"Travolta ima preveliku moć u crkvi" Lija Remini je možda napustila sajentologiju, ali ona misli da je Džon Travolta ostao veran istoj zbog toga koliko moći ima u organizaciji. Remini je dala komentar u podkastu stend-ap komičara Džoa Rogana 2017. - Travolta ima oznaku Khakana koja u suštini kaže da možete ubiti drugo ljudsko biće. Ako si Khakhaned, pogledaćeš na drugu stranu. (odnosno ako si član nižeg ranga).

Kada je Rogan pritisnuo da ispriča da li je mislila da bi Travolta mogao da se izvuče sa ubistvom, Remini je odgovorila sa "da", dodajući: - To se zove etička zaštita. Postoji još jedna politika koja se zove odgovornost lidera, za koju on kaže da ono što morate da uradite da zaštitite vođu, morate to učiniti. Ako vidite telo, morate učiniti da nestane.

Glumica je takođe prozvala Travoltu u svom dokumentarcu da je "zatvorenog uma" i da menja narativ organizacije kada razgovara sa novinarima. - Bilo da ste slavna ličnost ili ne, nešto mora da vam padne na pamet da "Ovo nije u redu, opravdavam užasno ponašanje sebe i drugih", rekla je Remini tokom jedne epizode.

- I poznate ličnosti imaju pristup informacijama. Sada nema izgovora. Oni su u zatvoru sopstvenog uma da ne žele da znaju, a ako znaju, sajentologija ima mehanizam samozaštite koji ne dozvoljava ljudima da sumnjaju.

Džon Travolta kaže da mu je sajentologija bila 'od pomoći' Dok je Lija Remini osvetlila mnoge svojom dokumentarnom serijom o sajentologiji, nije imala mnogo uspeha da dođe do Džona Travolte, koji je rekao da ga ta tema "ne zanima". Travolta je dao komentar kada je dao intervju za E! Vesti u decembru 2016. tokom premijere filma.

- Sajentologija mi samo pomaže već 40 godina, kroz sve moje gubitke - moje majke, moje devojke, mog sina. Nikada nisu napustili moju stranu, pa zašto bih želeo da pristajem na nešto što nije ono što osećam?

Međutim, Travolta nije bio ljut na Liju, rekavši za medije: - Sve dok to mogu da radim i moja porodica može to da radi, ja sam srećan.

Sa druge strane, Remini razume zašto Travolta nije u mogućnosti da se javi sve dok je uključen u organizaciju, ali je rekla da je on "jedan od najlepših, najslađih ljudi koje ćete ikada upoznati".

Navodno se od tada mnogo toga promenilo. Džon je skoro prodao svoju vilu blizu sajentološke crkve u Kaliforniji i mnogi to komentarišu kao "udaljavanje od ove sekte", iako javno nije pričao po svemu tome.

