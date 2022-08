RASTALI SE ZBOG S*KSA Pisac četvrtu suprugu upoznao dok je bio sa TREĆOM: Slomila mi je srce baš kao što sam ja uradio bivšoj ženi

Pisac Salman Ruždi izboden je u petak, 12. avgusta u Čautauki, blizu Bafala. On se sada oseća dobro, a nesrećan događaj pokrenuo je lavinu prisećanja na piščev kontroverzan život.

Salman Ruždi je do sada bio oženjen četiri puta, a svoju, za sada, poslednju suprugu, Padmu Lakšmi upoznao je 1999. godine. Tokom svoje duge veze, koja je 2004. godine ovekovečena brakom, a razvodom se završila 2007. godine Padma i Salman su se mnogo voleli.

- Za mene je to bilo divno jer sam konačno imala nekoga ko me razume jer je i on iz Indije, takođe je živeo na Zapadu, i bio je veoma spretan u balansiranju ta dva sveta - rekla je 2016. za "Pipl" Padma Lakšmi, dok je pričala o svojim meomarima" Love, Loss and What We Ate".

Njih dvoje su se upoznali na zabavi u Njujorku. Ona je bila ambiciozni model i glumica u suponu, koja je kasnije igrala je 2006. uz Maraju Keri u filmu "Glitter", a zatim dobila ulogu u "Top Chef" koja joj je obeležila karijeru, dok je Rudži u to vreme još bio oženjen svojom trećom ženom Elizabet Vest.

Par je prvi sastanak imao u Central parku i zatim su imali intimne odnose.

- Zaveo me je svojim rečima - rekla je ona za "Pipl".

Isticala je da obožava njegovo dostojanstvo i stav koji ima prema velikim svetskim sukobima.

- On je mlad u srcu - govorila je pa ga branila dok su ga napadali što se pojavljuje na holivudskim zabavama:

- Jedini razlog zašto Salman izlazi u klubove je taj što ga ja odvodim tamo, on jednostavno voli svoje knjige. Jako mu nedostaje biblioteka u Engleskoj.

Prve godine njihovog braka bile su „blažene“, prema rečima Padme. Međutim, kako je napisala svojim memoarima, zdravstveni i profesionalni problemi narušili su njihov odnos. Padma pati od endometrioze, bolnog poremećaja materice. Imala je užasne hronične bolove pa je bila primorana da određeno vreme ne ustaje iz kreveta. Zdravstveno stanje sprečavalo ju je da ima seksualne odnose.

U memoarima koje je "Gardijan" stavio na listu "osvetničkih memoara" napisala je da je Salman zbog njenih zdravstevnih problema brak sa njom zvao loša investicija kao i da je na njene reči da je bolesna i da ne može da ima seks, odgovarao u stilu "zanimljivo da to sad kažeš". Otkrila je da je morala da ga teši svake godine nakon što bi izgubio u trci za Nobelovom nagradom.

- Mislim da je Salman to shvatio lično, i mislim da se osećao odbačenim i to mogu da razumem - rekla je kasnije glumica.

On je u njihovom odnosu pisao u trećem licu u knjizi objavljenoj 2012. godine:

- Njena osećanja prema njemu bila su stvarna, ali isprekidana. Bila je ambiciozna na način koji je često brisao njena osećanja. I na kraju je, neizbežno, slomila njegovo srce kao što je on slomio Elizabetino.

Padma je naglasila da je njegova ogorčenost u braku rasla kako je napredovala njena karijera a njoj je bilo važno da izgradi svoj indentitet. On je jednom prilikom rekao da njoj nikako nije odgovaralo da bude druga violina. Prema njenim rečima, ona ga voli i smatra članom svoje porodice. Padma Lakšmi se u međuvremenu udala i dobila ćerku. Ruždi je otac dvoje dece.

