NIKOLA ĐURIČKO PROGOVORIO O AMERICI: Evo zašto je popularni glumac bio ZASIĆEN SRBIJOM i kako je doneo odluku da ODE odavde!

Glumac Nikola Đuričko gostovao je u podkastu svog kolege Berta Krajšera, gde je govorio na različite teme, a između ostalih na tapetu su se našla Jugpslavija, košarka, ali i preseljenje u Ameriku.

- Imam agenta u Londonu i radim s njim. Dobio sam ulogu sa Gerijem Oldmanom, bio je jedan kul film. "The Hitman's Bodyguard". Gledao sam taj film u avionu kakda sam dolazio ovde.... Dobio sam ulogu, agent mi je to rekao, deca su skakala i bila srećna, svi su bili srećni.... I onda su me zvali, bio je petak i rekli su mi: "Da li možeš da dođeš odmah?" Rekao sam: "Ne, treba mi viza." Zato što nama iz Srbije treba viza za Englesku. Samo za putovanje, ne za rad. Treba mi posebna viza za rad. Rekao sam: "Nema problema. Imam nekoliko radnih viza (od ranije za Englesku) od Univerzala,Amazona, BBC-ja... Radio sam u Londonu nekoliko puta, tako da će biti lako, ali mi treba sedam dana... Platiću, uradiću sve, mogu da dođem, možda za tri dana..." Oni su mi rekli: "Ok, kreni sa procedurom, ali mislimo da do dogovora neće doći, ako ne možeš odmah da dođeš..." Rekao sam im: "Ali mogu da dođem u utorak." U ponedeljak su mi poslali mejl u kojem piše da se izvinjavaju, da ne mogu da riskiraju, da Geri želi da uradi tu scenu odmah... U utorak sam dobio pasoš sa vizom, ali sam izgubio posao... To je bio prvi udarac... - rekao je Đuričko i nastavio:

- Drugi udarac je bio taj da sam dobio posao u Londonu. Agent mi je poslao mejl velikim slovima, nikad to nije radio, da je "regularno". Neka BBC, Amazon serija. Bila je to lepa uloga. A onda isto s*anje (sa vizom) - rekao je Đuričko, koji je zatim objasnio da je ženi rekao da pogleda kako se dobija američka viza:

- Moja ideja je bila ta da ako ja dobijem posao u Londonu, pri čemu engleski nije moj maternji jezik, mislim da u Americi, koje je veće tržište, mogu da dobijem posao odmah. Takođe, moja ćerka je bila na kraju srednje škole, pa smo mislili da je kul da tamo (u Americi) studira... Bio sam zasićen Srbijom, da budem iskren, malo. Bio sam u fazonu, uvek sam tamo, mogu da radim tamo šta god, ali me ne uzbuđuje. Geri Oldman, to me uzbuđuje. Pa smo se preselili, bilo je to u septembru 2019. godine - rekao je Đuričko.

- Kada smo došli, imali smo taj šok dva meseca. Posle prva dva meseca imao sam svoj prvi kasting za seriju "Stranger Things". Snimio sam se u svom apartmanu, poslao im snimak, oni su me pozvali posle dve nedelje i rekli su mi da dođem u Paramaunt i tamo ćemo da uradimo još kastinga sa tobom. I dobio sam posao. Posle dve nedelje, imao sam novi kasting. Tako da sam dobio dva posla iz dva kastinga. Taj drugi posao je za seriju "All Mankind", za Apple Plus, gde sam glumio ruskog kosmonauta, veoma lepa uloga. I bio sam u fazonu "to je to". Deca su krenula u školu (u Americi), dopalo im se - rekao je Đuričko.

