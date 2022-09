BOJANA ORDINAČEV BLISTA NA VENČANJU ANJE MIT: Od njenog izgleda posle porođaja ZASTAJE DAH, a zbog JEDNE STVARI su svi RAZOČARANI

Glumicu Bojanu Ordinačev retko možemo da vidimo u javnosti otkako je postala majka, a danas se pojavila na venčanju svoje koleginice i prijateljice Anje Mit i oduševila izgledom.

Bojana je za ovu priliku odabrala "malu crnu haljinu" s dubokim dekolteom, a stajling je upotpunila crnim čizmicama s otvorenim prstima i sivom torbicom, dok je kosu uvila u blage talase.

foto: Nenad Kostić

Iako su mnogi očekivali da će konačno pokazati svog izabranika, s kojim je dobila sina Najdu, ona to ipak nije učinila, zbog čega su mnogi razočarani.

Glumica je došla u društvu prijateljice, ali osmeh s lica nije skidala.

Inače, glumica je tek nedavno otkrila za javnost koje je ime dala sinu, iako se porodila pre skoro godinu dana.

"Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za devojčicu, a ja za dečaka. Ne znam zašto, ali on je bio uveren da ćemo dobiti ćerku, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dečak. (smeh) Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: 'Otkud ti to Najda?' Nisam znala šta da odgovorim jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom pominjano - Najdan. Kasnije smo se setili da je Najda nadimak pevača grupe 'Smak', što nam je super zvučalo", ispričala je glumica za "Hello".

"Prvo mu je bilo čudno, ali se i njemu dopalo. Jeste neobično, ali nama odavno nije. Sada ne bismo mogli da zamislimo da se Najda drugačije zove. U početku me je nerviralo što me je većina ljudi pitala šta ime znači. U nekom trenutku počela sam ja njih da pitam: 'A šta znači Marko ili Miloš'? Ta imena 'znače' isto koliko i Najda, samo smo ih više puta čuli, pa nam zvuče obično", iskrena je bila Bojana za pomenuti magazin.

Staro srpsko zaštitno ime nastalo od korena reči "nađen" tj. starog glagola "najden". Nekada je bio običaj da se dete ostavi na putu, obično na raskrsnici i da bude tu nađeno te da se tako prekine sa bolestima i umiranjem u porodici. Slučajni prolaznik bio onda bio i kum i krstio dete, a detetu se davalo ime Najden, Najdan ili Vuk.

(Kurir.rs)

