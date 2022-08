NAŠA GLUMICA POSLE 9 MESECI OTKRILA KOJE JE IMA DALA SINU: Niko ga nikad nije čuo, svi se pitaju šta znači, a evo šta je NERVIRA!

Otkako se porodila, glumica Bojana Ordinačev se povukla iz javnog života, te se sasvim posvetila porodici, a privatnost toliko strogo čuva, da sve do sada javnost nije znala koje ime je nadenula sinu.

Glumica čak javnosti nije predstavila ni partnera kome je rodila sina, a devet meseci nakon porođaja otkrila je da je detetu dala veoma neobično ime.

U pitanju je ime Najda, koje je danas veoma retko na našim prostorima, pa većina ljudi nikada nije upoznala nekoga sa takvim imenom.

Bojana Ordinačev priznala je da se u početku često susretala sa pitanjima zbog čega je baš to ime odabrala za sina.

"Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za devojčicu, a ja za dečaka. Ne znam zašto, ali on je bio uveren da ćemo dobiti ćerku, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dečak. (smeh) Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: 'Otkud ti to Najda?' Nisam znala šta da odgovorim jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom pominjano - Najdan. Kasnije smo se setili da je Najda nadimak pevača grupe 'Smak', što nam je super zvučalo", ispričala je sada glumica za "Hello".

Bojana je zatim otkrila kako je njen partner reagovao na ime koje je odabrala.

"Prvo mu je bilo čudno, ali se i njemu dopalo. Jeste neobično, ali nama odavno nije. Sada ne bismo mogli da zamislimo da se Najda drugačije zove. U početku me je nerviralo što me je većina ljudi pitala šta ime znači. U nekom trenutku počela sam ja njih da pitam: 'A šta znači Marko ili Miloš'? Ta imena 'znače' isto koliko i Najda, samo smo ih više puta čuli, pa nam zvuče obično", iskrena je bila Bojana za pomenuti magazin.

Staro srpsko zaštitno ime nastalo od korena reči "nađen" tj. starog glagola "najden". Nekada je bio običaj da se dete ostavi na putu, obično na raskrsnici i da bude tu nađeno te da se tako prekine sa bolestima i umiranjem u porodici. Slučajni prolaznik bio onda bio i kum i krstio dete, a detetu se davalo ime Najden, Najdan ili Vuk.

