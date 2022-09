PROFIT BIO SEDAM PUTA VEČI OD ULOŽENOG NOVCA: Legendarni film Džordža Klunija bio nominovan za 6 Oskara, a on imao platu 3 DOLARA!

Džordž Kluni je nekada bio najplaćeniji glumac na svetu, ali možda ćete se iznenaditi kada saznate da je za jedan od njegovih najcenjenijih filmova plaćen samo 3 dolara.

foto: Printscreen / YouTube

Za svoju istorijsku dramu iz 2005. godine "Laku noć i srećno", Kluni se pored glume našao i u ulogama reditelja i scenariste. Ali umesto da traži papreno visoku platu, Kluni je uzeo samo dolar za svaki od tih poslova.

foto: Printscreen / YouTube

"Laku noć i srećno", u kojoj takođe glume Dejvid Stratern i Robert Dauni, a radnja je smeštena u 1953. godinu i bazirana je na istinitoj životnoj priči televizijskog novinara Edvarda R. Maroua, koji je pokušao da svrgne Američkog senatora Džozefa Makartija.

foto: Printscreen / YouTube

Snimanje filma koštalo je samo 7,5 miliona dolara, a Klunijeva niska plata je verovatno pomogla da troškovi ostanu tako niski. Kluni je toliko želeo da ostvari snimanje ovog ostvarenja da je čak ponovo stavio pod hipoteku sopstvenu kuću da bi prikupio novac. Njegovo kockanje se više nego isplatilo, jer je film zaradio više od 54 miliona dolara širom sveta, više od sedam puta više od uloženog novca.

foto: Printscreen / YouTube

Pokretačka snaga filma bio je bes

Film nije bio samo komercijalni uspeh, već ga je voleo i žiri za nagradu. Bio je nominovan za šest Oskara, uključujući najbolji film, najbolji originalni scenario i najboljeg glumca, kao i šest BAFTA nagrada i pet Zlatnih globusa.

Kritičari su takođe oduševljeni istorijskom drami - ona ​​ima impresivnih 93 procenta pozitivnih kritika kritičara i 83 procenta pozitivnih kritika publike na Rotten Tomatoesu, dok ima ocenu 7,4 na IMDB-u. Kluni je za Los Anđeles tajms 2012. rekao da je bes pokretačka snaga filma.

- Napisao sam "Laku noć i srećno", jer sam bio ljut jer su me nazivali izdajnikom svoje zemlje kada sam rekao da treba da postavljamo pitanja pre nego što pošaljemo ljude u rat, i našao sam način da to izrazim u filmu - rekao je on.

(Kurir.rs / Index)

Bonus video:

00:28 Dodela nagrada Sarajevo film Festival