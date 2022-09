KRALJICA NIJE HTELA DA MEGAN NA VEČANJU NOSI BELO, A OVO JE RAZLOG: Cure novi SKANDALI iz kraljevske porodice, trese se Britanija!

Predstojeći dani i nedelje, još uvek sveži nakon smrti kraljice Elizabete II, biće u znaku odluka koje će na početku vladavine donositi kralj Čarls III, a neke će se odnositi i na članove njegove porodice, prvenstveno princa Harija i Megan Markl i njihovu decu Arčija i Lilibet.

U očekivanju tih odluka iščekuju se čak tri knjige koje će se u prodaji pojaviti tokom oktobra, a već nekoliko dana britanski mediji prenose odlomke iz njih.

Knjige se bave kraljevskom porodicom s različitih aspekata. Prva izlazi knjiga "The New Royals: Queen Elizabeth‘s Legacy and the Future of the Crown", koju je napisala Kejti Nikol, dugogodišnja saradnica Vanity Fair-a, koju smatraju jednim od vodećih svetskih stručnjaka za britansku kraljevsku porodicu.

Potom izlazi knjiga "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown" Valentina Loua, koji više od 25 godina prati kraljevsku porodicu, a u knjizi se žestoko obrušio na Megan Markl, za koju tvrdi da su je članovi osoblja koje je maltretirala nazivali narcisoidnim sociopatom, a za sebe kažu da pripadaju "klubu onih koji su preživeli Saseksove".

Kamila ju je razumela

Krajem oktobra izlazi nova biografija supruge kralja Čarlsa, "Camilla, Duchess of Cornwall: A Royal Survivor", iz pera Andžele Levin. Autorka kaže kako je Kamila, sada kraljica supruga, raširenih ruku dočekala Megan i nastojala da joj pomogne na početku veze s Harijem, nakon što se i sama teško izborila da bude prihvaćena u kraljevskoj porodici.

Kamila je navodno organizovala ručkove za Megan i trudila se da bude dobrodošla u porodicu, davala joj savete kako da se nosi s ogromnim interesovanjem javnosti, ali ništa od toga nije padalo na plodno tlo, Megan navodno nije pokazivala nikakvo interesovanje za Kamiline savete.

Kejti Nikol u svojoj knjizi između ostalog piše i kako je tokom Harijevih priprema za venčanje s Megan, kraljica Elizabeta bila jako uznemirena njegovim ponašanjem i nerazumnim zahtevima. Kraljicu je jako iznenadilo i što je Megan, koja je iza sebe imala jedan propali brak, izabrala potpuno belu venčanicu. Haljinu je kreirala Kler Vejt Keler iz modne kuće Givenchy.

Možda je to bila "generacijska" stvar, ali kraljica je smatrala da, ako si već bio u braku, nosiš "prljavo belo" ili boju slonovače na dan venčanja, kao što je to učinila Kamila kad se udavala za Čarlsa.

Mučio ju je Tomas Markl

Kraljicu je brinula i činjenica da Hari nije bio upoznao Meganinog oca, Tomasa Markla, koji je stvorio problem s insceniranim poziranjem za paparace, kao i to što Megan s njim više nije kontaktirala, i premda je retko kad intervenisala, smatrala je da treba razgovarati s unukom i njegovom budućom suprugom o toj situaciji.

Kraljica je smatrala da Megan treba da sredi odnos s ocem i da Hari treba da ga upozna pre venčanja, ali ništa od toga se nije dogodilo, Megan nije kontaktirala s ocem ni kad je nedavno doživeo prilično težak moždani udar, a on, naravno, nije dobio priliku da upozna unučiće, Arčija i Lilibet.

U jednoj prilici uoči venčanja Megan je navodno bila u dvorcu na testiranju nekih jela i rekla nekome iz keteringa da želi da proba jaje, nakon čega je bila ljuta i rekla kako je jelo trebalo da bude vegansko i makrobiotičko.

U tom trenutku je iznenada naišla kraljica i rekla Megan "u ovoj porodici mi s ljudima tako ne razgovaramo".

U danima koji slede zasigurno ćemo imati prilike da saznamo još detalja koji će biti objavljeni u knjigama, a ne treba isključiti i nove knjige na temu kraljevske porodice, sada je vrlo plodno tlo za takvu literaturu.

