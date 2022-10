POZNATI RUSKI MUZIČAR SE UBIO JER NIJE HTEO U RAT! Oprostio se putem videa: Nisam spreman da uzmem oružje i ubijam ljude (VIDEO)

Svetski mediji javljaju da je ruski reper Ivan Vitalijevič Petunjin izvršio samoubistvo 30. septembra. Imao je 27 godina, prenosi ruski servis Slobodne Evrope, između ostalih.

foto: Printscreen Twitter

Ovaj reper je bio poznat pod umetničkim imenom Voki (Walkie) nije želeo da učestvuje u ratu i ubija ljude i zato je rešio da sebi oduzme život skokom sa zgrade iz stana u kom je živeo. Kako se navodi, njegovo telo nađeno u blizini ulice Kongresaja, u gradu Krasnodaru koji se nalazi na jugu Rusije.

On je ostavio video poruku u kojoj je rekao da nije spreman da ide u rat i ubija ljude, preneo je The Sun.

U videu koji je snimio pre samoubistva, Ivan je govorio da je kobnu odluku doneo zbog objave delimične mobilizacije u Rusiji, da se protivi ratu i da neće "da nosi na duši nekog nevinog čoveka", a potom saopštio i da će umesto tuđeg, oduzeti sopstveni život., preneo je i Daily Mail.

Takođe je rekao da je svih sedam meseci od početka ruske oružane invazije na Ukrajinu "bilo vrlo bolno za njega".

"Ako gledate ovaj video, to znači da više nisam živ. Ne mogu da nosim greh ubistva na mojoj duši. Ne želim to. Ne želim da ubijam za ideale. Biram da budem deo istorije - ali kao čovek koji nije podržao to što se dešava. Ja nisam spreman da uzmem oružje i ubijam ljude", rekao je reper u potresnom videu u kom se izvinio porodici i prijatelima zbog onoga šta će da uradi.

foto: Printscreen/Instagram

On je bio pacifista i nije želeo da uzme oružje. Pevač je rekao da ima odlaganje od vojnog roka iz zdravstvenih razloga, ali nije verovao da će vojska uzeti u obzir odlaganje i smatrao je da će delimična mobilizacija uskoro prerasti u punu. Inače, on je odlušio vojni rok, ali se i lečio od mentalnih bolesti.

foto: Printscreen/Instagram

Pre smrti, reper je svojoj devojci poslao i SMS poruku u kojoj ju je pozvao da čuva uspomenu na njega i zapamti da je uvek živeo čiste savesti.

Nekoliko sati pre smrti na internetu je objavio svoj novi album "Walk Out Boy 3", a ono što tera jezu u kosti je i to što je na omotu mladić koji stoji na rubu zgrade i deluje kao da će skočiti, a i sam naziv albuma je proročki (walk out boy- dečko koji odlazi).

