POKAZALA MU GOLE GRUDI DA GA OPUSTI: Konačno otkriveno šta se dešavalo IZA KULISA Titanika! Glumci otkrili NEPOZNATE DETALJE!

Kultna scena u filmu "Titanik" u kojoj Džek crta golu Rouz svima je dobro poznata, ali mnogi ne znaju da su Kejt Vinslet i Leonardo Dikaprio upravo ovu scenu odradili prvog dana snimanja filma, a Vinslet se odlučila na neobičan potez kako bi svog kolegu pripremila za ono što sledi.

Probila led

Iako su vrhunski odradili strastvene scene, a danas su bliski poput brata i sestre, Kejt i Leo bili su praktično potpuni stranci prvog dana snimanja. Upravo zbog toga glumica je odlučila da probije led pre snimanja neprijatne scene, te je pokazala grudi Dikapriju kako bi znao šta ga čeka.

U knjizi "Titanic Behind The Scenes" Vinslet kaže: "Bila sam gola pred Leom prvog dana snimanja." Dikaprio dodaje: "Nije se stidela zbog toga. Htela je pre toga malo da probije led, pa mi je pokazala grudi."

Glumac je u knjizi otkrio kako se osećao nakon Kejtinog poteza: "Nisam bio spreman na to, dobro me zeznula. Bilo mi je prilično prijatno nakon toga."

"Bili smo kao dvoje glupe dece na setu"

Kejt i Leo sada su odlični prijatelji, te nikada nisu imali romantične pobude jedno prema drugom. Zapravo, prema Rolling Stone-u, glumački par je bio mnogo više nalik nestašnim školskim prijateljima i neprestano su se šalili.

"Bili smo kao dvoje glupe dece na setu. Znate, raditi s Leonardom Dikaprijem – on je pomalo predivan i brinula sam se da će me oduševiti ili da će me smatrati uštogljenom, šekspirijanskom i engleskom. Ali čim smo se sreli, potpuno smo kliknuli", otkrila je glumica.

Dikaprio je dodao: "Bila mi je najbolja prijateljica sedam meseci. Pomagali smo jedno drugom da se oslobodimo stresa snimanja, davali smo sebi oduška, pazili jedno na drugo.

Kejt je bila savršena osoba s kojom se moglo raditi jer je bila dio ekipe i bilo bi puno teže bez nje. Bili smo partneri."

