UBIO JE, A ONDA ZAPALIO! IMALA SAMO 10 GODINA: Svet ostao u ŠOKU zbog tragične sudbine najslađe male glumice, neki su i PLAKALI

Priče o strašnim sudbinama dece koja su odrasla pod svetlima reflektora često pune stupce u medijima kao svojevrsna opomena da najmlađi moraju biti zaštićeni.

Najveći broj mališana koji su od najranijeg detnjstva bili pod pritiskom kako bi uspeli u surovom biznisu u odraslom dobu su se susreli sa brojnim životnim problemima i preprekama.

Američki glumac Kori Feldman koji se proslavio u filmovima "Gremlins" i "Stand By Me" rekao je da su ga roditelji iskoristili i da nije video ni paru od milionske zarade u hit filmovima kada je bio dete, jer su roditelji sve uzeli.

Glavnu ulogu u jednoj od najmračnijih životnih priča ima Džudit Barsi koja se odigrala 1988. godine. Džudit je imala samo 10 godina kada je otac ubio nju i majku, a potom ih polio benzinom i zapalio ih.

Devojčica koja je bila zvezda filmova kao što su 'Jaws the Revenge', 'The Land Before Time', 'Eye of The Tiger' i voljenog animiranog "All Dogs go to Heaven" (Svi psi idu u raj) bila je zaposlena pre nego što je progovorila.

Iako joj je svet slavnih iz snova bio sve bliže zahvaljući angažmanima u prvoklasnoj produkciji Barsi je živela u noćnoj mori.

Zbog stresa koji je proživljavala sebi je čupala trepavice, a kućnom mačku iz besa je počupala brkove. Njen otac Arizona Džo Barsi, po zanimanju vodoinstalater je, po pričama bliskog saradnika Petera Kivlena, gotovo 500 puta ponovio da planira da ubije svoju suprugu.

- Pokušavao sam da ga smirim. Pitao sam ga što će biti s njegovom ćerkom nakon što ubije ženu? - kazao je Kivlen koji tvrdi da mu je Barsi odgovorio da će morati da ubije i nju.

Obuzet mržnjom i agresijom prema supruzi jedne kobne srede počinio je dva užasna zločina. Džuditino telo pronađeno je u krevetiću pored ružičastog televizora koji joj je kupio kako bi se izvinio za to što ju je nasilno povukao za kosu dan ranije.

Naime, otac Džudit Barsi je teško podnosio uspeh njegove ćerke. Bio je alkoholičar i često je pretio da će se ubiti, ali da će biti suprugu i ćerku. Džozef je tri puta uhapšen zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

U decembru 1986. godine supruga Marija ga je prijavila za fizičko zlostavljanje, ali policija tada, po njihovim rečima, nije pronašla "adekvatne znakove zlostavljanja".

Posle prijave policiji Džozef je pretio da će im "preseć grkljan" i "zapaliti kuću". Prema izveštajima posle smrti majke i ćerke, otkriveno je da je sakrio telegram u kojem je pisalo da su bliski rođaci njegove supruge iz Mađarske preminuli. Nije želeo da supruga se ćerkom napusti Ameriku.

Džudit se često žalila drugarima da ju je otac gađao tanjirima i da joj je pretio. Usled stresa Džudit je naglo dobila na kilaži i razvila komplusivne obrasce ponašanje - čupanje trepavica.

Neposredno pre smrti majka je Džudit odvela kod dečijeg psihologa koji je ustanovio da devojčica žrtva fizičkog i emocionalnog zlostavljanja. Slučaj je prijavljen Centru za socijalni rad. Slučaj je obustavljen nakon što je Marija ubedila socijalne radnike da se razvodi i da sa ćerkom napušta dom. Međutim, iako su je prijatelji ubeđivali da požuri sa napuštanjem supruga, plašila se Džozefa.

Posle dvostrukog ubistva Džofez je sebi oduzeo život i njegovo telo je pronašla policija u garaži.

- Ne možemo da spasimo svako dete - kazala je nakon svega službenica iz Centra za socijalnu zaštitu posle smrti Džudit Barsi.

Posle ubistva Džudit Barsi posthumno su objavljena dva animirana filma u kojima je devojčica bila angažovana - "The Land Before Time" u kojem pozjamljuje glas dinosaursu Dakiju i "All Dogs Go to Heaven" u kojem pozajmljuje glas devojčici En-Mari.

