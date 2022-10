VATRENA STIHIJA GA POJELA, MUZIČARA PREPOZNALI SAMO PO NAKITU! "Tragedija mog života je dan kada je on UMRO, mnogo smo se VOLELI!"

Jedna od većih misterija rokenrol muzike odigrala se 19. marta 1982. godine, kada je 25-godišnji gitarista Ozija Ozborna, Rendi Rouds poginuo u avionskoj nesreći - uprkos opšte poznatom strahu od letenja.

Taj tragični momenat Ozi Ozborn nikada nije zaboravio i prežalio.

foto: Printscreen/Youtube

Strašna nesreća u Lisburgu, Florida, dogodila se nakon vesele vožnje u jedrilici Beechcraft Bonanza.

Među mrtvima je bio Rouds, jedan od najperspektivnijih mladih gitarista tog doba; kao i Rejčel Jangblad, 58-godišnja krojačica i kuvarica za Ozbornov bend i Endru Ejkok, 36-godišnji vozač autobusa sa isteklom pilotskom dozvolom.

foto: Profimedia

Ejkok je, prema izveštaju Nacionalnog odbora za bezbednost u saobraćaju, uzeo jednomotorni avion iz 1955. godine iz obližnjeg Fliing Baron Estatesa nakon što je odlučio da prenoći u kući vlasnika aviona Džerija Kalhuna – vili u džordžijanskom stilu odmah pored piste.

Ejkok, koji je živeo u blizini, navodno je bio prijatelj sa Kalhunom, kantri pevačem. Ozborn, njegov menadžer i buduća supruga Šeron, basista Rudi Sarzo, bubnjar Tomi Oldridž i klavijaturista Don Ejri spavali su u autobusu za turneje koji je bio u blizini.

Avion je prošao čak tri puta iznad kuće, očigledno u pokušaju da prozuji preko ostalih članova benda. U poslednjem prolazu, Ejkok je zakačio autobus za turneje, izgubio kontrolu, udario u obližnji bor i onda se kljunom aviona zabio u kuću. Vatrena stihija koja je usledila ubila je sva tri putnika, koji su u plamenu ostali neprepoznatljivi.

Roudsa su identifikovali po njegovom nakitu. Neverovatno je da niko nije povređen u Kalhunovoj kući.

foto: Profimedia

"Iz sna me probudila jaka eksplozija“, rekao je kasnije Ozborn u izjavi pod zakletvom.

"Odmah sam pomislio da smo udarili vozilo na putu. Ustao sam iz kreveta, vičući svojoj verenici Šeron: "Izlazi iz autobusa!“ Nakon što sam izašao iz autobusa, video sam da se srušio avion. Nisam znao ko je u tom trenutku bio u avionu."

U izveštaju koji je izdao NTSB, koji istražuje avionske nesreće poput ove Rendijeve, rekao je da je ova tragedija rezultat loše procene: "Pilot, koji je bio vozač rok grupe, ukrao je avion iz hangara bez dozvole da se vozi iz zadovoljstva sa članovima grupe", navodi se u izveštaju.

FAA je sprovela toksikološke testove na putnicima u avionu, zaključivši da je Rouds imao samo nikotin u svom organizmu. Ejkok je navodno bio pozitivan na kokain u tragovima.

Obožavaoci nikako nisu mogli da se pomire Roudsovim iznenadnim krajem, uprkos činjenici da su avioni Bičkrafta slične veličine tokom godina bili umešani u smrti nekoliko poznatih muzičara. Od zvezde kantrija Džima Rivsa i do događaja koji je kasnije postao poznat kao "Dan kada je muzika umrla" (Day the Music Died) kada su nastradali Badi Holi, Riči Valens i Veliki Boper.

Za stidljivog Roudsa se govorilo da mrzi letenje i, štaviše, bio je poznat kao posvećen muzičar koji bi provodio slobodne noći i dane vežbajući, umesto da luduje i bude deo razvrata koji je obično okruživao život rok zvezda.

foto: Profimedia

Ipak, Rendijeva karijera je trajala manje od 10 godina, najpre kao suosnivača grupe "Quiet Riot" kada je imao svega 16 godina, a zatim kao iskra za Ozbornov početni nalet u solo karijeri nakon što je napustio Black Sabbath. To je trajalo kratko, ali ipak dovoljno važno - zajedno su snimili "Blizzard of Ozz" iz 1980. i Dnevnik ludaka (Diary of a madman) iz 1981. godine. Koliko je bio voljen, najbolje govore Ozijeve reči jer ga je zvao svecem i anđelom.

Odrastao je uz samohranu majku koja ga je od malih nogu usmeravala na muziku, a potekao je iz klasične muzike, pa mu je to obrazovanje i trening dalo zvuk bez klišea i veoma jedinstven za rok.

Njegovo muzičko zaveštanje je veliko, iako je njegova karijera bila kratkog daha.

"Mislim da ljudi nikada nisu u potpunosti shvatili kakav je talenat bio taj momak. On nije bio samo veliki muzičar rokenrola, već je i u klasici bio fenomenalan, a i na svakom drugom polju bio je fenomenalan.", pričao je 1982. godine slomljeni Ozi.

Sahranjen je u San Bernardinu u Kaliforniji, a muzičari se svake godine okupljaju na njegovom grobu za rođendan, 6. decembra.

"Bili smo sjajni zajedno", rekao je još ožalošćeni Ozborn Guitar Player samo nekoliko meseci nakon što je Rouds umro.

"Mnogo smo se voleli. Kunem se Bogom, tragedija mog života je dan kada je umro."

Decenijama kasnije, govoreći o Roudsu nakon što je njihova saradnja, odnosno album reizdat, Ozborn je priznao da i dalje uzima antidepresive da bi se izborio sa gubitkom: "Rendi mi je dao svrhu, dao mi je nadu."

foto: Printscreen/Youtube

Ozi Ozborn je mnogo puta ponovio da je tragična smrt prijatelja veoma uticala na njega i da od tada više ništa nije bilo isto u njegovom životu.

(Kurir.rs/A. Miletić)

Bonus video:

04:32 U NIŠU MUZIKA, U NOVOM SADU ZNAMENITE LIČNOSTI: Evo kakvi su murali popularni u Srbiji