ZBOG BOLESTI POSTAO BLEDA SLIKA ČOVEKA KOJI JE NEKADA BIO: Šou se nastavio nakon što je uspeo da se IZBORI sa velikom PREPREKOM

Fredi Merkjuri, rođen kao Farok Bulsara na Zanzibaru 5. septembra 1946. jedan je od omiljenih vokala svih vremena, a grupa koju je osnovao sa Brajanom Mejom i Rodžerom Tejlorom, Kvin ("Queen"), još uvek je jedan od najpopularnijih bendova.

foto: Profimedia

Muzika grupe "Queen" užasno je popularna kako zbog Fredijevog fantastičnog vokala, tako i zbog unikatnog zvuka. Ipak, jedna od najpopularnijih njihovih pesama "The show must go on" iza sebe krije veliku tajnu zbog koje je fanovima ovog benda i danas teško.

Naime, ova pesma snimljena je svega nekoliko meseci pred smrt Fredija, koji je bolovao od side. Bolest ga je potpuno osušila i učinila da postane poslednji tek bleda senka čoveka koji je nekada bio. Snimanje ove pesme bilo je zakazano, a uprkos svom lošem stanju Fredi nije hteo da odustane.

foto: Profimedia

Članovi njegovog benda pokušali su da razgovaraju sa njim, a ali njegov glas nije bio tu. Pokušali su da ga ubede da odustane od snimanja i da se vrati kući, ali je pevač samo uzeo mikrofon pustio matricu i pesmu "The show must go on" otpevao iz prve, perfektno, baš onako kako je mi danas znamo.

Pesma snimljena na ovaj neverovatan način, sa simbolikom naslova koja govori da život ide dalje čak i kad mi više nismo tu, te da će muzika nastaviti da živi i bez Merkjuria, danas fanovim izaziva žmarce. Pred tolikom snagom Fredija Merkjuria mnogi se zalede, a čiste emocije koje i danas možemo da čujemo u pesmi pokazuju nam da je bio mnogo jači od bolesti koja ga je na kraju savladala.

