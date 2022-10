EVO KO PREVIŠE POPUŠTA DECI, A SA KIM NEMA ŠALE: Ovo su NAJBOLJE i najgore MAJKE prema horoskopu

Sve životne teme možemo sagledati iz ugla astrologije. Tema roditeljstva konkretno majčinstvo može biti sagledano kroz znak u kom se nalazi Sunce.

Daljom i detaljnijom analizom natalne karte možemo spoznati mnogo konkretnih osobina o odnosu sa detetom i o tome kakav smo mi imali odnos sa majkom.

Ovan

Kad je osoba rođena u znaku Ovna njena uloga majke je veoma stroga i veoma zahtevna. Majka Ovan uvek ima spreman odgovor na sve i njena reč je uvek poslednja. Ona ne govori mnogo i ne pruža previše razumevanja deci, ali može pružiti osećaj samostalnosti i pokazati svojim primerom kako treba organizovati sebe na praktičan način.

Bik

Kad je u pitanju majka Bik ona kod dece podržava i razvija osećaj lepote i lepe komunikacije. Njoj je jako važno da su deca kulturna i lepo vaspitana jer joj je važna slika koju ostavlja kao majka u javnosti. Često je opterećena poslom, ali je to način na koji ona doprinosi egzistenciji i materijalnoj stabilnosti.

Blizanac

Majka u znaku Blizanaca je previše prijateljski raspoložena prema svojoj deci pa često može biti i popustljiva u vaspitavanju svoje dece. Njoj je najvažnija komunikacija sa decom, ali često može svojom komunikacijom i načinom priče da guši slobodu svoje dece. Njena radost življenja se ogleda u čestom organizovanju druženja u kući sa ostalim majkama.

Rak

Kada je u pitanju majka u znaku Raka, ovde se Mesec nalazi u svom sedištu i govori o njenoj ulozi koja je veoma požrtvovana i veoma posvećena svojoj deci. Njene emocije su direktno vezane za raspoloženje dece i sve će učiniti da im olakša život na svaki mogući način. Ona često preteruje u svemu i sklona je da "živi" njihove živote. Njena ljubav je neizmerna, ali i nekad veoma opterećavajuća za odrastanje dece.

Lav

Što se tiče osobe koja je rođena u znaku Lava, to je majka koja vodi računa o svojoj deci i o njihovim životima na veoma dramatičan i pompezan način. To zapravo znači da ne ume da vidi na objektivan način svoju decu i često preteruje u zahtevima koje ima od njih. Voli da naređuje i da dominira, a kada to ne dobije od dece može da bude veoma autoritativna.

Devica

Majka u znaku Device je veoma posvećena svakodnevnoj higijeni i zdravom načinu života. Jako joj je važno da su deca uredna i da imaju svoj red u životnom smislu. Kod nje nema preterano pokazivanje emocija, ali može da bude velika podrška kada su u pitanju praktične životne obaveze. Nekada previše zahteva i očekuje, ne ume da napravi balans u odnosu sa decom.

Vaga

Majka koja je rođena u znaku Vage uživa u svojoj ulozi majke tako što kod dece aktivira polje komunikacije i lepe manire. Njoj je jako stalo da bude mir i harmonija u kući i da njena deca osete stabilnost dok odrastaju. Trudi se da komunikacija sa decom bude na svakodnevnom nivou i da im bude podrška u svemu onome što preduzimaju kao svoje korake i odluke. Veoma je blaga i nežna u odnosu sa decom.

