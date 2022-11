VRATI MI DŽULI I JULI! Čuvena devojka iz Danielove pesme Evrovizije JE POSTOJALA, ona je Nemica, a ovo je NJENO PRAVO IME!

Davne 1983. godine pojavila se pesma Daniela Popovića, koja je u jako kratkom vremensom roku postala apsolutni hit. Svi su pevali stihove "Džuli", maštajući o svojim ljubavima i mladalačkim zaljubljivanja.

Svi su misli da je "Džuli" plod njegove mašte i da je tako opevao letnju ljubav i prve vrele poljupce pored mora. Daniel Popović otkrio je u velikom intervjuu za "Kurir" da to nije bio sličaj.

- Sa 16 godina sam celo leto svirao u Bečićima, to je bio moj prvi profesionalni angažman, tu se dogodila moja prva mladalačka letnja ljubav, koja je kasnije poslužila kao inspiracija za "Džuli". Tu je bila jedna prelepa devojka koja je došla sa roditeljima. Ja sam uglavnom vežbao gitaru, nisam se kupao, nije me more nešto privlačilo, ali sam odlazio povremeno na plažu. Tada sam upoznao slatku devojčicu Angelu, koja je imala 15 godina. Mislim da niko ne zna da je ona bila inspiracija za "Džuli".

Ona je bila Nemica, bila je predivna, došla je sa mamom, tatom i mlađim bratom. Oni su me nekoliko dana posmatrali, ja jesam razmišljao kako je slatka ta devojčica, ali šta da se radi kad je sa roditeljima. Bio sam malo na distanci dok jedan dan njen tata nije prišao meni i rekao mi: "Mi smo te malo posmatrali, videli smo da si dobar dečko i šta radiš. Mi želimo najbolje svojoj curici, vidimo da ne piješ i ne pušiš. Pa ako se tebi naša kćer sviđa, da li bi ti bio sa njom?" To da mi neko izgovori u Crnoj Gori, još nikada nisam čuo! Tata i njegov prilaz baš su mi ostali u sećanju. To je bilo divno iskustvo, hodao sam sa njom 15 dana. Zamisli pre 50 godina dođe Evropa nama i meni Nemac kaže takve stvari! Koliko su ispred nas u razmišljanju vidi se po ovakvim stvarima - rekao je Daniel.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:22 Koncert Petra Graša: Pevač oduševio publiku u punoj Štark Areni!