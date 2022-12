OBJAVLJEN ZVANIČNI UZROK SMRTI SLAVNE GLUMICE: Sada je poznato od koje vrste raka je bolovala lepotica iz Kafića Uzdravlje

Glumica Kirsti Ali imala je rak debelog creva pre nego što je umrla u 71. godini života u ponedeljak, otkrio je to njen predstavnik za magazin People.

O njenoj smrti javnost su prvo obavestili njeni najbliži. U saopštenju porodice nije precizirano od kog raka je preminula, ali se navodi da je "tek nedavno otkriven", ali njen predstavnik je sada ipak potvrdio kako je reč o raku debelog creva.

"Svim našim prijateljima širom sveta... Sa žalošću vas obaveštavamo da je naša neverovatna, snažna i voljena majka preminula nakon bitke s rakom, koji je otkriven tek nedavno. Bila je okružena najbližom porodicom i borila se s velikom istrajnošću.. Koliko je god bila neverovatna na ekranu i filmskom platnu, bila je još bolja majka i baka", navodi se u saopšenju na zvaničnom Tviter profilu pokojne glumice.

Američka glumica najpoznatija je po ulozi u kultnoj seriji Kafić uzdravlje, a za tu je ulogu osvojila i Emi, a naša publika je pamti po seriji "Sever i Jug" gde je glumila sa Patrikom Svejzijem. Također je glumila u filmovima Zvezdane staze II, Drop Dead Gorgeous i Gle, ko to govori.

U Kafiću Uzdravlje, NBC-jevom sitkomu o baru u Bostonu, glumila je Rebeku. Pojavila se u 147 epizoda nakon što se pridružila seriji na vrhuncu popularnosti i nastavila da glumi u njoj do 1993. godine. Te je godine osvojila drugi Emi za najbolju glavnu glumicu, taj put za film CBS-a "Dejvidova majka".

Kasnije se pojavljivala u sitkomima "The Goldbergs", "The Middle", "Hot in Cleveland", "The King of Queens", "Dharma & Greg".

(Kurir.rs)

