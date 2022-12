LJUBAVNICA OBJAVILA NJEGOVU FOTKU U VEŠU, A ŽENA GA NI TAD NIJE OSTAVILA: Navija za muža PRELJUBNIKA, a njegova AFERA tresla svet

Olivije Žiru jedan je od ključnih igrača francuske fudbalske reprezentacije, koja se plasirala u finale Svetskog prvenstva u Kataru nakon pobede protiv Maroka s rezultatom 2:0.

Napadač Milana promašio je nekoliko prilika za pogodak, ali srećom to nije uticalo na njihovu pobedu. Olivije na prvenstvu u Kataru ima podršku svoje porodice koja je snimljena tokom polufinala.

foto: Profimedia

Njegova supruga, Amerikanka Dženifer Žiru, koja jako drži do privatnosti, bila je na tribinama u društvu dece. Fudbaler se popeo do porodice kako bi s njima proslavio pobedu.

Par ima četvoro dece, a Olivije je više puta naglasio da ne bi imao takvu karijeru da supruga nije bila uz njega. Dženifer je pokazala i da je spremna svašta da oprosti svom suprugu, pa i prevaru. Naime, njihov brak je 2014. bio u krizi, kada je Žiru priznao da je imao aferu s manekenkom Silijom Kej.

"Izvinjavam se svojoj supruzi, svojoj porodici, svima u klubu, saigračima i navijačima Arsenala. Sada moram da se borim za svoju porodicu i klub. Moram da tražim od njih da mi oproste. Ništa drugo nije važno u ovom trenutku", oglasio se fudbaler na društvenim mrežama.

Zanimljivo je da je Olivije prvo poricao da je u svoju sobu u hotelu Four Seasons u četvrti u Istočnom Londonu doveo Siliju, a sve se odvijalo noć pre nego što je s Arsenalom pobedio klub Kristal Palas.

U celu priču je bio upleten i njegov trener Arsen Venger budući da se afera događala neposredno pre važnog susreta i fudbaler je novčano kažnjen od strane svog kluba s više od 200.000 funti.

Silija je dokazala svoju romansu s Žiruom fotografijom na Tviteru, koja je prikazivala sportistu u donjem vešu. Svi su upamtili i Dženiferinu reakciju u trenutku kad je afera otkrivena, odnosno njen izostanak. Naime, nije se uopšte oglašavala po pitanju toga, a očigledno je da je oprostila suprugu.

Fotografiju koja je pokrenula sve pogledajte ovde.

Dženifer je nakon afere na neko vreme ugasila svoj Tviter, profil jer je dobijala savete nepoznatih ljudi o tome kako prebroditi prevaru i kako se osvetiti svom suprugu. Ni u jednom trenutku nije komentarisala Olivijeovu aferu dok je on više puta pokazao koliko se kaje.

"Neke stvari su bile istinite, neke laži. Međutim, to je prošlost. Što me ne ubije, osnaži me. Uveren sam da sve što se dogodilo jeste da me učini snažnijim čovekom. Moram da se usredsredim na budućnost i svoju porodicu", govorio je fudbaler nakon skandala.

Prevara nije uticala čak ni na njegovu igru, pa je tako nastavio da zabija golove za tadašnji klub Arsenal dok sada igra za Milan.

"Bio je to težak period. Moraš da budeš jak u glavi. Koristio sam fudbal za rešavanje problema. Trener Arsen Venger je imao veliku ulogu u tome. Mogao sam da pričam s njim o svemu", otkrio je Žiru.

Podsetimo, Olivije je od 2011. u braku s Dženifer, s kojom ima ćerke Džejd (8) i Ariju (2) i sinove Evana (6) i Aarona (4).

(Kurir.rs/ Story.hr)

