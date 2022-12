VOLELA GA JE KAO BOGA, A ON JE PREVARIO I IZDAO: Ljubav glumačkog para bila BAJKA, a onda ju je JAVNO PONIZIO, i to s koleginicom

Veliki britanski glumac i reditelj Kenet Brana napunio je juče 62 godine. Najpoznatiji po svojim ulogama u "Hamletu", "Ubistvu u Orient Expressu" i "Smrti na Nilu", ovaj slavni oskarovac od davnih dana je velika "faca" Holivuda, a neretko je bio opisivan kao jedan od najpoželjnijih glumaca 1990-ih. Iako je retko kada tokom svog života zapravo bio slobodan, žene su o njemu neprekidno maštale – a poneka bi uspela da mu se uvuče i u krevet, iako je bio u vezi ili braku!

Najslavniji seks skandal Keneta Brane tako je onaj koji uključuje dve njegove velike ljubavi - glumice Helenu Bonam Karter i oskarovku Emu Tompson. Naime, njihov preljubnički skandal je izazvao buru u svetu 1990-ih, kada su Tompson i Brana bili u naizgled srećnom braku.

foto: TRI STAR PICTURES / Entertainment Pictures / Profimedia

Podsetimo, Kenet i Ema su bili u braku od kraja 1980-ih, pa do sredine 1990-ih, a delovali su kao zlatni holivudski par. Nažalost, sreća im nije bila dugog veka, a sve zbog glumčeve preljube. Ema i Kenet upoznali su se 1987. na snimanju serije "Fortunes of War", a dve godine kasnije već su bili u braku. Tadašnji mediji su ih prozvali najlepšim parom sveta filma i činilo se da je sve savršeno, pa je mnoge 1995. iznenadila vest da se razvode. Par je tvrdio da su razlog njihovi pretrpani poslovni rasporedi, ali sve su glasnija bila šuškanja da je pravi razlog bila prevara.

Ema Tompson foto: Profimedia

Iz više izvora pojavile su se glasine da se raskid dogodio jer je Brana imao aferu sa svojom glumačkom partnerkom Helenom Bonam Karter, s kojom se zbližio kad su 1994. zajedno glumili u filmu "Frankenstein". Njih dvoje su se upoznali još 1988. na jednom čitanju poezije, a ponovo su se sreli 1993. kad je ona glumila njegovu sestru u drami "Howards End". Helena je pak kasnije insistirala da s njim nikad nije razgovarala pre snimanja "Frankensteina".

Ipak, Kenet nije bio neveran samo s Helenom, a to je otkrila sama Ema rekavši kako je bila "potpuno slepa na njegove afere s koleginicama".

foto: Profimedia

"Naučila sam kako je lako biti zaslepljen svojom željom da sam sebe zavaraš. Bila sam napola živa. Izgubila sam pojam o tome da sam osoba koju neko može da voli i koja je vredna", iskreno je priznala Tompson tada.

Očekivano, došlo je do razvoda, a Brana i Bonam Karter su stupili i u zvaničnu vezu koja je potrajala 5 godina. U međuvremenu je Ema odlučila da koleginici i bivšem mužu sve oprosti jer, kako je sama rekla, nema smisla razmišljati i žaliti zbog prošlosti.

foto: Profimedia

"To je prošlost. Ne možeš pamtiti tako nešto, nema smisla, ja nisam imala energije za to. Helena i ja smo se pomirile pre mnogo godina", rekla je. Na kraju je i oskarovka pronašla sreću, i to s Gregom Vajsom, s kojim danas ima dvoje dece, te su u braku impresivnih 27 godina!

Helena se dve godine nakon raskida veze s preljubnikom Kenetom udala za reditelja Tima Bartona. Kenet Brana se 2003. venčao s rediteljkom Lindsi Brunok.

Inače, svi iz ovog ljubavnog trougla glumili su zajedno u filmovima o Hariju Poteru, Ema je glumila profesorku Sibil Treloni, Kenet profesora Gilderoja Lckharta, a Helena Bonam Karter briljirala je u ulozi Belatriks Lestrejndž.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA