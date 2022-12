SAMOUNIŠTAVALA SAM SE I NISAM RAZMIŠLJALA NI O ČEMU: Plavuša koja je Holivud bacila pod noge otkrila zbog čega je imala traume

Dženifer Kulidž glumačka zvezda filmova "Američka pita", "Pravna plavuša" i HBO hit serije "Beli lotos" i trenutno je u centru pažnje.

Mnogi je smatraju kraljicom komedije, a iza sebe ima kultna ostvarenja. Glumica spada u izuzetno zatvorene osobe, te se o njenom privatnom životu ne zna mnogo. Ono mlao što oktrije, kroz smeh, publiku uvek oduševi.

Jednom prilikom otkrila je zanimljivu priču. Glumica uopšte nije želela da igra ulogu Tanje u seriji "Beli lotus", koja joj je donela procvat u karijeri i nominaciju za "Zlatni globus“. Za Gardijan je otkrila zašto se premišljala.

- Zaista sam bila pogođena pandemijom. Bilo je to neverovatno tužno vreme. Svakodnevno sam čitala tragične vesti, imala sam fatalistički pristup i pretpostavljala sam da će virus pobediti. Poznavala sam ljude koji su izgubili živote i bila sam ubeđena da nećemo preživeti. Nisam razmišljala o poslu, jer nisam mislila da ćemo biti živi.

Ali onda se javio Majk Vajt (autor serije). Njegovu seriju o bogatim ljudima na odmoru kupio je HBO i on je napisao ulogu sa mnom na umu. Pitala sam: ‘U redu, kada ćemo to da radimo?’ Rekao je: ‘Kako to misliš? Upravo smo dobili zeleno svetlo. Odmah ćemo da radimo. Kreni na avion za Havaje.’ To je za mene bilo nemoguće. Mesecima sam se prejedavala i samouništavala kod kuće, jela picu po ceo dan - ispričala je.

foto: Profimedia

Ipak, prijatelj ju je ubedio da ne propusti tu priliku – a ono šte posle dešavalo je istorija. Dženifer kaže da je Tanja slična njoj, jer su obe rano izgubile majku i bile su depresivne.

Ljubavni život

Još uvek niko ne zna da li Dženifer ima partnera. Tokom godina, pojavile su se brojne teorije fanova o komičarima za koje se možda udala i glumcima sa kojima je možda izlazila.

Jedna (nedokazana) teorija kaže da se Dženifer pre nekog vremena udala za čoveka po imenu Tom Mahoni. Druga kaže da imaju dvoje dece. Ništa od toga nije potvrđeno.

foto: Printscreen

Među Dženiferinim ljubavnicima je, kako se priča, Kris Ketan, glumac i komičar. Nekoliko puta su fotografisani zajedno. Međutim, teško je doći do detalja o njihovoj vezi.

Zna se da živi na relaciji Los Anđeles – Nju Orleans.

- Iz mojih filmova ljudi pretpostavljaju da su u mom domu ružičasti kauči i mekani tepisi. Iznenađeni su što živim u veoma staroj, mračnoj kući sa jezivim portretima na zidovima. Sumorno je i pećinsko. Kada ljudi dođu prvi put, osećaju se kao da su u obilasku uklete kuće. Svake godine organizujem zabavu za Noć veštica. Ali hej, dobro je izneveriti očekivanja - otkrila je.

foto: VINCE BUCCI / Getty images / Profimedia

Uloga koja ju je proslavila

Zahvaljujući Američkoj piti, Dženifer Kulidž je početkom 2000-ih bila san svakog američkog tinejdžera, ali i šire. Ipak, sad je priznala daje kultna uloga Stiflerove majke uticala na njen seksualni život.

Miljenica publike i LGBT zajednice rekla je da je zahvaljujući filmskom hitu spavala sa 200 muškaraca, kao i da su joj se od 1999. godine najviše nudile uloge seksi majki.

- Imala sam mnogo benefita zbog tog filma. Kako da kažem, da nije bilo njega ne bih spavala sa 200 ljudi. Možda sam dobila svu tu pažnju samo zato što su me i dalje ljudi gledali kao Stiflerovu majku ili zbog uloge u 'Pravnoj plavuši'. Pre toga postojali su ljudi do kojih nisam mogla da dođem, posle toga oni su mene zvali da budem deo njihovog projekta - rekla Kulidž za Varajeti.

(Kurir.rs)

