SAMO ZBOG JEDNE STVARI JE PRESTALA DA PIJE: Slavna glumica otkrila čega se nije udala, pa progovorila o usvajanju i ZAVISNOSTI

Kristin Dejvis, rođena 23. februara 1965. godine je američka glumica i producent. Najpoznaija je po ulozi Šarlot Jork Goldenblat u HBO romantičnoj humorističnoj seriji "Seks i grad" u kojoj se planetarno proslavila 1998. godine.

Dobila je nominacije za Emi i Zlatni globus 2004. za ulogu Šarlot, a ponovila je ulogu u filmovima Seks i grad (2008) i Seks i grad 2 (2010), kao i u nastavku "And just like that" koju su poznte devojke snimile prošle godine, a sledeća sezona se očekuje u 2023.

foto: Profimedia

Popularnoj glumici roditelji su se razveli dok je još bila beba. Usvojio ju je njen očuh, profesor Kit Dejvis, nakon što se oženio njenom majkom 1968. godine. Kristin je odrasla uz tri devojčice, ćerke svog očuha iz njegovog prethodnog braka, koje smatra svojim sestrama.

Već sa devet godina shvatila je koliko je gluma privlači, pojavivši se u dečjoj predstavi "Snežana i sedam patuljaka". Nakon što je završila srednju školu, preselila se u Nju Džerzi ,a posle završetka studija odselila se u Njujork gde je radila kao konobarica i vodila studio za jogu.

Dobila je manju ulogu u "Opštoj bolnici", a onda i u "Melrouz plejsu", "Prijateljima", seriji "Vil i Grejs"...

Alkoholizam

Kristin Dejvis godinama unazad se borila sa teškim oblicima zavisnosti, koji se nisu videli pod svetlima reflektora, a zavisnost od alkohola bila je jedna od njih.

- Mislim da ne bih preživela da nije bilo serije "Seks i grad". Ja sam alkoholičar koji se oporavlja. Da nisam otkrila glumu... gluma je bila jedina stvar zbog koje sam želela da budem trezna - izjavila je 2018. prenosi britanski "Metro".

U tom intervjuu je naglasila da je smatrala da neće dočekati 30. godinu kada je odlazila na rehabilitaciju kako bi pobedila svoje "demone".

foto: Profimedia

Venčanje ne dolazi u obzir

Za razliku od Šarlot, čiji je lik oživela u čuvenoj seriji, kada je reč o braku, glumica je rekla: "Nikad ne reci nikad", ali je zadovoljna i ako ne ode pred oltar, piše "The list".

- Odrasla sam na jugu, tako da su svi pričali o braku", rekao je 2008. za magazin "Pipl" i dodala: "Ali sve što sam želela bilo je da se preselim u Njujork i igram u pozorištu. A u svojim tridesetim bila sam zauzet predstavama tako da jednostavno nije imala vremena - rekla je tada glumica.

foto: Profimedia

Gostujući u emisiji "Razgoovri za crvenim stolom" Džejde Pinket- Smit rekla je da nije imala plan da se ne uda, ali da se tako dogodilo.

- Sećam se da sam bila mlada i da sam razmišljala: "Zašto se svi ovi ljdi venčavaju? - objasnila je.

O usvajanju dece

Glumica je 2011. usvojila devojčicu Džemu, a 2018. i dečaka Vilsona.

- S obzirom na to da su moja deca Afroamerikanci, osećam da je moja dužnost i moj posao da uradim što više istraživanja, što više rada, izgradim što više mostova jer ste vi njihova zajednica", rekla je Kristin voditeljki i glumici Džejdi Pinket- Smit u njenoj emisiji 2019. i dodala: "Radim na tome svaki dan pokušavajući da shvatim kako mogu da osiguram a imaju pristup crnačkoj zajednici, da su deo nje, da nisu odvojeni od nje.

Napomenula je da je nakon usvajanja dece postala svesna predrasuda koje ljudi imaju.

foto: Profimedia

A kada je Dema imala pet godina, rekla je mami da bi želela da dobije brata, pa je glumica ponovo pokrenula proces usvajanja.

- Samo sam im rekla da su naša srca otvorena i da je naš dom otvoren i da ako neka beba bude čekala nas, da smo mi tu (otkrila je šta je rekla agenciji za usvajanje). Tako je jednog dana došao - ispričala je kroz suze i nastavila: - Kažem vam da moja ćerka nije ni trepnula okom, a on se pojavio.

(Kurir.rs)

Bonus video:

25:08 EKSPERIMENT ČERNOBILJ: Kratki dokumentarni film o najvećoj katastrofi današnjice (Espreso.rs,AMG 2019)