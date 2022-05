NIKADA ME NISU NI PITALI DA BUDEM DEO NASTAVKA S*KSA I GRADA: Čuvena Samanta KONAČNO otkrila ISTINU koju je ceo svet NAGAĐAO

Kim Katral, svetskoj javnosti najpoznatija po ulozi Samante Džons u "Seksu i gradu", progovorila je o odnosu s koleginicama iz kultne serije. U intervjuu za Variety priznala je da nikad nije dobila poziv za učestvovanje u novim epizodama serije "And Just Like That".

"Nikada me nisu pitali da se priključim seriji 'And Just Like That'. Mislim da sam poprilično jasno dala do znanja da nisam za takve stvari nakon što su postojale mogućnosti za treći film 'Seksa i grada'. Stoga sam za seriju saznala baš kao i svi ostali, preko društvenih mreža", priznala je glumica.

"Treba znati kad je dosta", dodala je i prisetila se ponuda za treći nastavak "Seksa i grada". Tvrdi kako nije bila zadovoljna scenarijom. Navodno je, prema zamisli reditelja, 14-godišnji sin Mirande Hobs trebao da pošalje fotografiju svog polnog organa majčinoj prijateljici Samanti.

"To je strašno. Zabolelo me je. Zašto Samanta nije mogla recimo da bude u teškoj finansijskoj krizi nakon 2008, kada je većina teško podnosila krizu. Zašto recimo nije bila prisiljena da proda svoju PR kompaniju nekom mladom dečku koji nosi duksericu. To je realnost. To je scenario koji bi me na neki način privukao i koji su moji agenti predlagali umesto da mi neki tinejdžer šalje svoje gole slike", rekla je.

Osvrnula se i na odnos sa Saraom Džesikom Parker, Sintijom Nikson i Kristin Dejvis.

"Mislim da samo bile koleginice. Moje koleginice ne moraju da mi budu prijateljice. Bilo je sve profesionalno", zaključila je Kim.

