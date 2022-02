DOPADA MI SE TO! SARA DŽESIKA PARKER POTKAČILA SAMANTU: Otvoreno priznala šta misli o tome što je NAPUSTILA S*ks i grad!

U novoj sezoni kultne serije "Seks i grad", pod nazivom "I tek tako...", nakon punih 17 godina gledaoci mogu ponovo da uživaju u novim avanturama omiljenih glavnih junakinja.

Oni koji su pogledali seriju dobro znaju da jedna zvezda ipak nedostaje, a reč je o kontroverznoj Samanti, koju je tumačila glumica Kim Katral, a koja se ne pojavljuje u novim nastavcima "I tek tako...".

foto: Profimedia

Sada je zvezda serije, Sara Džesika Parker, progovorila o odsutnosti Kim Katral iz nastavka "Seksa i grada" u intervjuu s Endijem Koenom.

Endi je rekao da mu se sviđa način na koji je nastavak "I tek tako..." rešio odsutnost lika Samante Džons koji je Kim tumačila. Sara je pak rekla da ne može da pripiše sebi zasluge za to, te da je to delo reditelja serije i glavnog scenariste, Majkla Patrika Kinga i njegovog tima neverovatno talentovanih pisaca.

foto: Profimedija

U zapletu koji se ne događa samo u seriji, Samanta se posvađala sa svojom bivšom najboljom prijateljicom, Keri Bredšo, koju glumi Sara Džesika Parker. Naime, ove dve glumice u svađi su i ne pričaju jedna s drugom ni u stvarnom životu.

Inače, Kim je već nekoliko puta u medijima govorila o problemima između nje i ostalih koleginica iz serije, a pogotovo s Parker, s kojom se i javno obračunala na Instagramu. Parker je odsustvo Katral iz nastavka franšize opravdala poštovanjem njenih želja.

foto: Profimedia

"Glumica koja je odigrala tu ulogu više je ne igra, ali znate i sami da ljudi mogu da budu odsutni iz vašeg života čak i kada vi to ne želite. Mislila sam da je ovo tipično za Majkla Patrika, on je to odradio graciozno, dostojanstveno i s poštovanjem, ljubavlju i naklonošć prema tom liku. Mislila sam da na taj način oponaša mnoga prijateljstva koja nailaze na izazove i bore se da održe povezanost na neki način, jer to zna da bude previše bolno", rekla je glumica.

(Kurir.rs)

Bonus video:

09:21 NE ZANIMA ME POPULARNOST! Popularna glumica čezne za izazovom: TEK ME ČEKA ŽIVOTNA ULOGA!