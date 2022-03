POTVRĐENA DRUGA SERIJA NASTAVKA S*KSA I GRADA: Oglasili se producenti! Da li ćemo možda ipak gledati SAMANTU?!

Nastavak sage o najboljim prijateljicama koje nas drže pred malim ekranima već dugi niz godina, a ovoga puta u nešto starijem, ali nikako manje glamuroznom izdanju, dobija i svoju drugu sezonu, potvrdili su iz HBO Max-a.

Kako je saopšteno, Keri Bredšo, Mirandu Hobs i Šarlot Jork Goldenblat imaćemo priliku da gledamo i u drugoj sezoni "And Just Like That", odnosno nastavka kultne serije "Seks i grad".

- Oduševljen sam i uzbuđen što mogu da nastavim da pričam priče o ovim živahnim i hrabrim likovima koje igraju ovi neverovatni glumci. Svi smo oduševljeni - rekao je izvršni producent Majkl Patrik King.

Oglasila se i Sara Obri, šefica odeljenja za originalni sadržaj HBO Max-a.

- Oduševljeni smo pričom koju su izneli ovi likovi smešteni u svet koji već poznajemo i toliko volimo. Ponosni smo na posao koji su Majkl Patrik King i naša divna ekipa uradili. Jedva čekamo da obožavatelji vide šta se sprema za drugu sezonu - rekla je Sara.

Druga sezona stiže nakon deset epizoda prve sezone koja se završila u februaru ove godine. Iako je tu bilo i kritika od strane onih koji su zakleti obožavatelji originalne serije, a kojima je, po njihovom mišljenju, nedostajalo više "vrelih" scena, ali i jedne od glavnih glumica serije - Kim Katral, koja je utelovila lik Samante Džons, serija je ipak ostvarila veliku gledanost.

Upozorenje: Spojleri

Jedan od trenutaka iz serije o kojima se najviše pričalo svakako je i scena Zverkine smrti, ali nekoliko dana nakon emitovanja prve epizode, glumac Kris Not, koji je tumačio njegovu ulogu, optužen je za niz sekusalnih napada od strane nekoliko žena, što je izazvalo javnu rekaciju glavne postave serije, kao i uklanjanje njega iz daljih planiranih flešbek scena u finalu.

Osim glavne postave, uloge u seriji ostvarili su i Sara Ramirez, Sarita Čaudhari, Nikol Ari Parker, Karen Pitman, Mario Kanton, Dejvid Ajgenberg, Vili Garson i Evan Hendler.

Datum premijere druge sezone serije "And Just Like That" još uvek nije poznat, a još uvek nije poznato ni da li će nas možda Kim Katral iznenaditi, te se ipak pojaviti u drugoj sezoni.

