ZBOG NJE NIJE SNIMLJEN TREĆI FILM S*KS I GRAD: Sara Džesika Parker potkačila čuvenu SAMANTU! Vrlo je TEŠKO govoriti o njoj!

Sara Džesika Parker progovorila je u podkastu The Hollywood Reporter-a o odnosu s glumicom Kim Katral, o kome se godinama unazad naširoko spekuliše.

Objasnila je između ostalog zašto po njenom mišljenju Kim nije želela da učestvuje u trećem filmu "Seks i grad".

foto: Profimedia

"Vrlo je teško govoriti o situaciji s Kim jer sam bila vrlo oprezna da ne bih rekla nešto pogrešno, jer to nije način na koji volim da razgovaram o ovako komplikovanim temama. Snimanje trećeg filma je propalo zbog njenih zahteva s ugovorom. Naime, nije nam bilo prijatno da se sastajemo tamo gde je ona želela, pa smo odustali od filma jer nismo hteli da ga napravimo bez nje", ispričala je Sara.

"Svaki glumac ima pravo da traži ono što želi i dobije ugovor kojim je zadovoljan. Nikada se ne bih mešala u to jer to nije na meni. Jesmo li bili razočarani? Jesmo, ali to se događa", dodala je.

foto: Profimedia

Parker kaže kako je zbog toga na kraju odlučeno da će se snimiti ribut bez Katral.

"Nismo tražili Kim da bude deo ovoga jer je jasno dala do znanja da to nije nešto čime želi da se bavi i nije nam delovalo prijatno", rekla je glumica, te dodala:

foto: Profimedia

"Stalno se spominje ta svađa između nas. Nikad se nisam svađala s nekim s kim sam radila. Nije bilo javnog spora ili prepirke, jer to nije način na koji volim da komuniciram. Stvarno bih volela da o ovome prestane da se govori kao o svađi, jer je samo jedna osoba govorila", zaključila je glumica.

(Kurir.rs)

