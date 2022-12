UGOJILA SAM SE 10 KG: Nina Janković o povratku pred kamere 4 meseca POSLE POROĐAJA! Bilo je NAPORNO, ali to je dobro za ulogu

Nina Janković tumači glavni ženski lik u seriji "Mama i tata se igraju rata", gde joj je Gordan Kičić direktni partner.

Glumica uspešno balansira između privatnog i poslovnog života, posebno s obzirom na to da je igrala i dok je bila trudna, a samo nekoliko meseci nakon porođaja se vratila na posao. Sada je otkrila koliko joj je to bilo naporno.

- Drugu sezonu „Mama i tata se igraju rata“ sam snimala kada je Ivanka imala četiri meseca i to mi je bilo jako naporno, jer sam je dojila. Nije bilo ni lako, jer sam bila i deset kilograma teža nego što sam sada, što će se i videti u seriji. Ali mislim da je i to dobro za moju ulogu jer tačno se vidi žena kako izgleda posle porođaja i sa dvoje dece. Ona uopšte ne stiže ni da brine o sebi a kamoli o dijeti, pošto je prezaposlena - rekla je glumica, te se osvrnula na to kako usklađuje privatne i poslovne obavete, s obzirom na to da ima dvoje male dece.

- Zaista imam dobru organizaciju, ali i pomoć od supruga, baka, deka, a imam i dadilju. Tako da se svi lepo organizujemo i sve je mnogo lakše. Svi roditelji se susreću sa tim problemima, ali se snalaze. Naporno jeste, ali kada nešto volite sve je lakše. Moram priznati da i kada se deca ne bude noću, sve je mnogo lakše.

