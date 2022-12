PRE NEGO ŠTO SE OŽENIO KAMILOM DAVAO NAM JE POKLONE ZA BOŽIĆ: Čarlsov bivši batler otkrio BIZARAN DETALJ, a evo šta im je darovao

Grant Harold, bivši batler kraljevske porodice, otkrio je kakve poklone je dobijao dok je radio za njih. Za Čarlsa i Kamilu radio je sedam godina i kaže da je svakog Božića dobijao čestitku.

"Za Božić smo uvek dobijali čestitku od njega. Pre nego što se oženio Kamilom, sećam se da smo dobijali božićne čestitke od njega, Harija i Vilijama. Uvek su bile posebne", rekao je za britanski Mirror.

Osim čestitke, neretko je dobijao i šaljive poklone od Čarlsa.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

"Osim toga, u pošti nam je ostavljao male zabavne stvari. Jedne godine mi je ostavio konzervu lososa, a druge komplet za so i biber omotane mašnom. Verovatno dobija hrpu poklona i ponekad bi nešto od toga dao nama", ispričao je.

"Uvek sam to smatrao bizarnim jer ne očekuješ takve male stvari. Pokazuje to njegovu zabavnu i praktičnu stranu. Što se tiče pravih poklona, to bi uvek bile šoljice za čaj ili čaše za viski. Jedne godine sam dobio divan bokal za vodu", dodao je.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Otkrio je da je i on svom šefu ostavljao poklone i čestitke.

"Uvek bih mu napisao čestitku i doneo poklon. Sećam se da nije bilo smisla dati mu nešto skupo. Teško je izabrati kad osoba ima sve. Ali, znao sam da voli med, pa bih mu poklonio teglu meda ili slatkiš od meda, nešto u čemu sam znao da će uživati", rekao je.

(Kurir.rs)

