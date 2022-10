OVO JE PRAVO LICE KEJT MIDLTON: Batler otkrio kako se NOVA PRINCEZA ponaša IZA ZATVORENIH VRATA! Sve tajne izašle na videlo!

Veza princa i princeze od Velsa zaokupila je kraljevske promatrače od ranih dana njihove romanse dok su bili studenti na Univerzitetu St Andrews.

Putevi 19-godišnjaka su se ukrstili nakon što su se uselili u iste domove, postali su bliski prijatelji pre nego što su uspostavili romantičnu vezu u drugoj godini poznanstva.

Naravno, ovo je za par bio privatni trenutak daleko od očiju javnosti i malo se zna o tome kako su se slagali. Sada već bivši kraljevski batler Grant Harold, koji je radio za kralja Čarlsa III sedam godina, otkrio je što se događalo na početku veze para. Opisujući njihove rane dane, kaže da je zaljubljeni par, koji sada ima troje dece, bio kao svaki dečko i devojka.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

"Nisu bili nimalo drugačiji od bilo koga drugog, ludo je to reći kada razmišljate o tome ko su oni, ali nije bilo ništa drugačije. Ono što mi se svidelo je to što je Kejt, budući da je devojka i očito nije član porodice, bila sa mnom i ostalim osobljem jako pristojna, prijateljski nastrojena i zabavna, te se šalila. Sećam se da je bilo slobodnih dana kada sam obavljao neki posao ili sam ostavio nešto u Hajgrovu, a oni su bili u blizini, tako da bih često znao da ih sretnem", dodao je.

"Uvek je bilo zabavno i lepo što sam se tako dobro slagao s njima jer bi me onda pitali da putujem zemljom s njima. Kad bi mi telefon zazvonio i to je bio Vilijam, svi moji prijatelji bi bili zadivljeni, ali meni je to bilo normalno. Takav sam odnos imao s njima", kaže.

foto: Printscreen

"Mislim da je to bilo stvarno posebno i nije neobično, zapravo, jer se u privatnoj kući očekuje da se snađete s porodicom. Što se tiče mlađih članova porodice, kod njih niste zaposleni, ali morate da imate i odnos s njima. Vrlo je malo ljudi koje kraljevska porodica zapravo upozna, pa se osećate srećnim što vam je to povereno."

Prisećajući se vremena provedenog u kraljevskoj kući, batler Grant kaže da je s 12 godina sanjao da će upoznati kraljicu - i napisao je pismo u kojem izražava svoje divljenje.

"Pisao sam kraljici nekoliko puta, a onda su mi 2003. iz bilo kojeg razloga konačno odgovorili da postoji pozicija. Imao sam šest meseci intervjua, na kraju sam se susreo s princom Čarlsom i ponudili su mi posao. S Čarlsom sam ostao sedam godina. Neki ljudi kažu da sedam godina nije dugo, ali u svetu batlera, sedam godina kada neko živi s tobom u kući je prilično intenzivno."

foto: Profimedia

Njegova jedinstvena uloga značila je da je promatrao kako se porodična dinamika odvija i raste - dok su Kamila i kejt obe ulazile u porodicu.

Prisećajući se prvih dana, Grant je dodao: "Bio sam tamo kad se Čarls oženio vojvotkinjom od Kornvola, bio sam tamo kad su momci išli na fakultet, kad je Vilijam upoznao Kejt i kada su počeli da se zabavljaju - a onda su prestali da izlaze na neko vreme, što mi je bilo užasno jer sam ih oboje obožavao. Srećom, opet su se spojili", priča Grant.

"Bio sam tamo na 60. godišnjici braka kraljice i vojvode od Edinburga. Bilo je puno stvari tokom godina u kojima sam imao sreću da budem deo i čak sam uspeo da plešem s kraljicom na jednom od onih balova koje sam gledao na televiziji pre 12 godina. Razmišljajući o tome, 12 godina nije tako dugo vreme da se ti snovi zaista pretvore u stvarnost."

foto: Profimedia

Opisujući svoje svakodnevne dužnosti, Grant je dodao: "Najlakši način da to objasnim je da je to poput onoga što vidite u opatiji Dauntaun, batleri su tu da se brinu o porodici - iako prilično poznatoj porodici - brinu se o gostima, poslužuju obroke i pića… ali ono što ljudi ne shvataju je da ste vi takođe i neka vrsta ličnog asistenta i da se od nas očekuje da im sve ide glatko. Ako možete da učinite nešto za nekoga, a da to ne remeti njihov mir, onda je to dobar batler. Oni žele nekoga ko će učiniti da se stvari dogode", kaže, te dodaje:

"Imao sam priliku da pazim na Vilijama, Kejt i princa Harija i to je bilo zabavno jer ne samo da sam ih upoznao na dužnosti, već sam ih upoznao i izvan dužnosti. Išli smo u iste pabove, na kraju smo imali puno istih prijatelja – uvek sam znao ko su i poštovao ih, ali sam se jako dobro slagao s njima. Prilično je čudno sada, kada ih vidite kao porodicu i kao starije kraljevske članove, pomisliti na one dane kad sam se družio s njima kada su tek napustili fakultet."

(Kurir.rs)

