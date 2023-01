PREMINUO SLAVNI MUZIČAR Tragične vesti podelili članovi benda: Samo je legao da se odmori i više se ga nije bilo, a bio je ljubav

Bunjar Džeremaja Grin, jedan od osnivača i članova grupe "Modest Mouse" preminuo je u subotu. Njemu je nedavno otkriven rak, a bend je potrvdio tužne vesti putem društvenih mreža. Imao je 45 godina.

"Ne znamo kako da ovo kažemo na lak način: danas smo izgubili našeg dragog prijatelja Džeremaju. Samo je legao da se odmori i više ga nije bilo. Želeli bismo da kažemo mnogo lepih reči, ali sada nije vreme. To će doći kasnije i od mnogih ljudi. Molimo vas da cenite svu ljubav koju dajete, dobijate, koju ste dali i koju ćete dobiti. Iznad svega, Džeremaja je bio ljubav. Volimo vas.", piše u poruci benda na Instagramu.

Ranije ove nedelje, frontmen Isak Brok potvrdio je da je Grinu "nedavno dijagnostikovan rak". Detalji dijagnoze su nejasni, ali nekoliko izveštaja, uključujući objavu njegove majke Kerol Namatame, navodi da se Grin borio sa rakom u 4. stadijumu, prenose američki mediji.

Grin je bio jedan od osnivača grupe Modest Mouse zajedno sa frontmenom Isakom Brokom i basistom Erikom Džudijem. Grupa je nastala početkom devedesetih u gradu Isakua u Vašingtonu, mada su se kasnije preselili u Portland, Oregon.

Kao i njihovo ime, imali su skromne početke (modest - na engleskom skroma, op.a.), vežbajući u šupi dok su stvarali svoj zvuk pod uticajem grupa kao što su Pavement, XTC i Pixies. Prošlo je dve godine pre nego što je Modest Mouse debitovao sa svojim prvim albumom, objavljujući svoje rane pesme za K Records.

Njihov debi album, "This Is a Long Drive for Someone With Nothing to Think About", stigao je preko Up Records-a 1996. Treći LP ove indi rok grupe, The "Moon & Antarctica", našao se na listi velike zdavačke kuće Epic, gde su se kasnije probili u mejnstrim sa "Good News for People Who Love Bad News" iz 2004., koja je iznedrila hitove "Float On" i "Ocean Breathes Salty".

Grin se u tom trenutku nakratko povukao iz benda, pa je to jedini album "Modest Mouse" na kom nije svirao. U bend se vratio krajem 2004.

Grupa je prošla kroz brojne promene sastava tokom godina, a Brok i Grin su ostali konstante benda. Prošle godine su objavili svoj najnoviji i sedmi studijski album "The Golden Casket".

U novembru su krenuli na turneju povodom 25. godišnjice "The Lonesome Crowded West" , na kojoj je Grin izgled napravio pauzu kako bi se podvrgao hemoterapiji. Pored svog angažmana sa "Modest Mouse", Grin je devedesetih godina takođe nastupao sa "Satisfact" i "Red Star Theory", i svirao sa "Vells" i "Psychic Emperor".

(Kurir.rs/A.M.)

